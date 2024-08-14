Кылварт и Мадисон выступили с совместным обращением

«Недавняя смена правительства не принесла долгожданного поворота к лучшей и более успешной Эстонии. Напротив, новое коалиционное соглашение является убедительным свидетельством того, как три либеральные правительственные партии загнали Эстонию в нисходящую спираль, в конце которой ждет социально-экономический коллапс», - говорится в совместном обращении.

По словам авторов обращения, главное послание Партии реформ, пришедшей к власти, обманув избирателей, гласило: «Налоги не будут повышаться. Точка».

«Вскоре мы увидим, как число людей, живущих в бедности, и тех, кто нуждается в помощи, в Эстонии значительно увеличится в результате повышения налогов, введения новых налогов и сокращения семейных пособий, предназначенных для финансирования идеологического зеленого поворота», - заявляют Кылварт и Мадисон.

«Мы вынуждены с сожалением признать, что у оппозиционных партий не хватило сил, чтобы остановить безумную политику правящего союза. С одной стороны, руководству Рийгикогу удалось отключить оппозицию от принятия решений, с другой стороны, и оппозиция не показала необходимого единства», - заявили политики, по оценке которых, новый коалиционный договор стал еще одним подтверждением, что три либеральные партии продолжают толкать Эстонию к общественному и экономическому коллапсу.

Кылварт и Мадисон убеждены, что эстонская политика подошла к черте, когда для предотвращения катастрофы необходима консолидация всех сил, противостоящих либеральной власти.