Председатель Центристской партии Михаил Кылварт и недавно покинувший ряды EKRE депутат Европарламента национал-консерватор Яак Мадисон выступили с совместным обращением, в котором призвали оппозицию объединиться.
Кылварт и Мадисон выступили с совместным обращением
«Недавняя смена правительства не принесла долгожданного поворота к лучшей и более успешной Эстонии. Напротив, новое коалиционное соглашение является убедительным свидетельством того, как три либеральные правительственные партии загнали Эстонию в нисходящую спираль, в конце которой ждет социально-экономический коллапс», - говорится в совместном обращении.
По словам авторов обращения, главное послание Партии реформ, пришедшей к власти, обманув избирателей, гласило: «Налоги не будут повышаться. Точка».
«Вскоре мы увидим, как число людей, живущих в бедности, и тех, кто нуждается в помощи, в Эстонии значительно увеличится в результате повышения налогов, введения новых налогов и сокращения семейных пособий, предназначенных для финансирования идеологического зеленого поворота», - заявляют Кылварт и Мадисон.
«Мы вынуждены с сожалением признать, что у оппозиционных партий не хватило сил, чтобы остановить безумную политику правящего союза. С одной стороны, руководству Рийгикогу удалось отключить оппозицию от принятия решений, с другой стороны, и оппозиция не показала необходимого единства», - заявили политики, по оценке которых, новый коалиционный договор стал еще одним подтверждением, что три либеральные партии продолжают толкать Эстонию к общественному и экономическому коллапсу.
Кылварт и Мадисон убеждены, что эстонская политика подошла к черте, когда для предотвращения катастрофы необходима консолидация всех сил, противостоящих либеральной власти.
«Призываем все оппозиционные силы объединиться, чтобы через два с половиной года к власти могла прийти коалиция, которая будет стоять за благополучие народа, местное предпринимательство, энергетическую безопасность и развитие региональной политики», - говорится в их совместном заявлении.
По мнению авторов заявления, чтобы выйти из нисходящей спирали, необходимо отказаться от введения подоходного налога для предприятий, поскольку этот налог еще больше снижает конкурентоспособность и занятость эстонских предпринимателей, а также ускоряет инфляцию.
«Чтобы сбалансировать государственный бюджет, по примеру Литвы необходимо установить разумный размер налога для банковского сектора и международных корпораций (Facebook, Google и т.д.). Следует отказаться от налога на автомобили, так как он усугубит периферизацию Эстонии, региональное и экономическое неравенство и поставит людей, чьи средства к существованию зависят от наличия автомобиля, в вынужденную зависимость. Дальнейшее налогообложение частной собственности должно быть исключено. Более равномерное развитие общества гарантирует ступенчатый подоходный налог», - считают политики.
Авторы совместного заявления считают, что государству необходимо брать кредиты, чтобы быстрее и больше инвестировать в оборону - эстонский народ и иностранные инвесторы должны быть убеждены, что Эстония защищена.
«Важно, чтобы правительство Эстонии хотело и могло противостоять политике, навязываемой Эстонии из Брюсселя, особенно зеленому повороту, разрушающему экономику Эстонии, и плану решения проблемы безработицы и низкой рождаемости за счет массовой иммиграции экономических беженцев», - говорят Кылварт и Мадисон.
«Поскольку европейское законодательство заметно влияет на эстонские законы, призываем депутатов Европарламента от Эстонии вместе работать во имя того, чтобы защитить суверенитет Эстонии, а также государственные интересы в энергетической, сельскохозяйственной, оборонной и миграционной политике», - отмечают они.
«На следующих выборах поддержку народа должны завоевать политические силы, которые не служат интересам транснациональных корпораций и связанным с зеленым поворотом предприятиям и более либерального крыла Еврокомиссии, а твердо стоят на защите эстонского народа и нашей Конституции», - подытожили они.