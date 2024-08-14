КОЛОНКА POSTIMEES Эстонское государство склонно к скрытности

Предположительно, смысл отправки законопроекта на согласование заключается в том, чтобы заинтересованные лица могли проверить его - как он влияет на них, нет ли в нем ошибок. Конечно, засекречивание проекта, подлежащего согласованию, не способствует достижению этих целей.

В Министерстве социальных дел подтверждает, что в этот раз секретность была непреднамеренной и что законопроект уже обнародован.

Конечно, ошибки случаются. Но некоторые ошибки все же значимы. Так произошло и в этот раз.

Вот уже несколько лет эстонские власти находятся в тисках мании секретности. Многие граждане, отправившие письма в государственные органы, получали ответ с пометкой «для внутреннего пользования». Получатель ответа, очевидно, сомневается даже в том, что ему, как человеку, не принадлежащему к властям, разрешено его читать. Однако сами письма зачастую имеют такой характер, что любой здравомыслящий человек задастся вопросом, зачем их в принципе засекречивать.

Конечно, есть документы, которые должны быть секретными, поскольку разглашение содержащейся в них информации может нанести вред. Имеет смысл засекретить и документы, которые находятся в процессе разработки. Если бы каждая идея, возникающая в головах чиновников, становилась достоянием общественности, это могло бы привести к большой путанице.

К сожалению, эстонское государство склонно к скрытности. Чиновники склонны автоматически засекречивать любые документы, как они всегда делали это в прошлом. Проведенный два года назад эксперимент Postimees показал, что половина министерств слишком скрытна, а их чиновники склонны скрывать публичную информацию, не имея на то законных оснований. По результатам внутреннего аудита выяснилось, что только у шести министерств удалось заполучить документы, которые следовало бы выслать без лишних вопросов. В некоторых случаях чиновники не смогли объяснить, почему они хотят сохранить информацию в тайне.

По сути, надзор за секретностью отсутствует. Действительно, это один из тех случаев, когда чиновники и политики почти всегда находятся в одной лодке - и те, и другие предпочитают держать все в тайне, насколько это возможно. Доступ к информации должен обеспечиваться Инспекцией по защите данных, но в то же время этот орган должен следить за тем, чтобы конфиденциальная информация не была слишком публичной.

Чрезмерная секретность без законных оснований - это злоупотребление властью. Право на информацию - это фундаментальное право. Публичная информация не должна быть засекречена.