Миллиард евро! Звезде мадридского «Реала» сделали невероятное предложение

Издание сообщило, что представители Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии обратились к Винисиусу и предложили пятилетний контракт на вступление в профессиональную лигу их страны (SPL), при этом 24-летний бразилец будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон.

Хотя официального предложения пока еще не поступало, Винисиус не исключает переезда в нефтяную державу. В испанской столице Винсиус счастлив, но считает, что это предложение нужно тщательно обдумать. Он разрешил арабам обратиться к «Реалу».

Источник, близкий к Винисиусу, сообщил, что «Реал» не проявил интереса к переговорам о трансфере, подчеркнув пункт о выкупе игрока за миллиард евро. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2027 года.

Винисиус, ранее игравший за «Фламенго» в Бразилии, перешел в «Реал» в 2018 году. В прошлом сезоне были выиграны и испанская Премьер-лига, и Лига чемпионов.