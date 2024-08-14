Инвесторы из Саудовской Аравии интересуются Винисиусом Жуниором, звездой футбольного клуба «Реал Мадрид», сообщает Reuters.
Миллиард евро! Звезде мадридского «Реала» сделали невероятное предложение
Издание сообщило, что представители Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии обратились к Винисиусу и предложили пятилетний контракт на вступление в профессиональную лигу их страны (SPL), при этом 24-летний бразилец будет зарабатывать около 200 миллионов евро за сезон.
Хотя официального предложения пока еще не поступало, Винисиус не исключает переезда в нефтяную державу. В испанской столице Винсиус счастлив, но считает, что это предложение нужно тщательно обдумать. Он разрешил арабам обратиться к «Реалу».
Источник, близкий к Винисиусу, сообщил, что «Реал» не проявил интереса к переговорам о трансфере, подчеркнув пункт о выкупе игрока за миллиард евро. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2027 года.
Винисиус, ранее игравший за «Фламенго» в Бразилии, перешел в «Реал» в 2018 году. В прошлом сезоне были выиграны и испанская Премьер-лига, и Лига чемпионов.