Стоимость проживания в домах попечения продолжает расти

С 1 апреля плата за место в доме попечения Käru Südamekodu выросла на 10%, и в среднем составляет 1250 евро в месяц, а при необходимости дополнительных услуг плата еще выше.

Между тем волость Тюри с 1 июня повысила плату за место в доме попечения в Вяэтса на 70 евро, и теперь она составляет от 1270 до 1420 евро в месяц в зависимости от уровня обслуживания.