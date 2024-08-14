Многие дома попечения в этом году подняли или планируют поднять плату за место в связи с ростом цен на продукты и услуги и растущим давлением по повышению зарплат работникам. Поскольку в результате реформы системы ухода местные самоуправления покрывают часть стоимости места в домах попечения, увеличился дефицит таких мест, сообщает Rus.ERR.
Стоимость проживания в домах попечения продолжает расти
С 1 апреля плата за место в доме попечения Käru Südamekodu выросла на 10%, и в среднем составляет 1250 евро в месяц, а при необходимости дополнительных услуг плата еще выше.
Дом попечения «Таммисте», принадлежащий городу Пярну, планирует поднять цены в январе, чтобы городу не пришлось доплачивать учреждению.
Между тем волость Тюри с 1 июня повысила плату за место в доме попечения в Вяэтса на 70 евро, и теперь она составляет от 1270 до 1420 евро в месяц в зависимости от уровня обслуживания.