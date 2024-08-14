Два обладателя мировых рекордов сойдутся в поединке

И это не шутка, потому что Дюплантис и Уорхольм действительно будут выяснять, кто из них лучше. Два гиганта легкой атлетики встретятся друг с другом 5 сентября в Бриллиантовой лиге Цюриха. За первенство будут бороться в забеге на 100 м.

Накануне соревнований Уорхольма можно считать явным фаворитом, поскольку он по-прежнему является рекордсменом мира в беге на 400 метров с барьерами, обладателем трех титулов Кубка мира и одной олимпийской золотой медали. В Париже норвежцу пришлось довольствоваться серебром. Однако Дюплантис является лидером мужских прыжков с шестом, атлет побил ряд мировых рекордов. Последний раз он это сделал в финале парижской Олимпиады.

Уорхольм перед интересным поединком признался, что ему было бы очень обидно проиграть прыгуну с шестом. «А он это может, - сказал Уорхольм Норвежской национальной телерадиокомпании. - Я с большим нетерпением жду возможности увидеть, на что способен Дюплантис».

Шведский легкоатлет едет в Цюрих не просто ради развлечения. Он серьезно относится к этой дуэли, и даже специально тренировался ради этого. Например, он учился бежать, отталкиваясь от стартовых колодок. «Я не знаю, кто из нас лучше, но я хотя бы уверен в себе. У меня хорошие шансы», - сказал Дюплантис SVT.