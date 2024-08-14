Эти слова дорогого стоят, так как они оба – ветераны Вооруженных сил США. Под занавес визита сенаторы призвали администрацию США снять ограничения на использование Киевом поставляемых Вашингтоном вооружений. Речь идет о том, что США, Великобритания и другие страны НАТО не позволяют использовать поставленные ими дальнобойные ракеты по целям на территории РФ, хотя не возражают против ударов по оккупированным Россией территориям, которые та внесла в свой состав изменениями в российскую конституцию.

Урожай-24 или почему это так важно

После жестоких ударов по украинской энергетике и разрушения двух крупнейших украинских металлургических комбинатов в Мариуполе украинский агросектор остался крупнейшим источником валюты. Вторым по масштабам источником валюты является сектор IT. Но помимо валюты, украинское сельское хозяйство еще и обеспечивает продовольственную безопасность страны и относительную стабильность цен. Например, благодаря прошлогоднему высокому урожаю, темпы роста потребительских цен все еще в пределах около 5% годовых. Хотя уже понятно, что из-за аномальной июльской жары в нынешнем году повторить прошлогодние результаты не удастся.

Экспорт украинской агропродукции успешно продолжается, несмотря на противодействие России, но украинские военные своими морскими дронами и противокорабельными ракетами не только вытеснили российский Черноморский флот к Кавказу, но и существенно сократили его численность.