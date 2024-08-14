Новая Курская битва, урожай 2024 года оказался лучше, чем опасались, но хуже желаемого, дело замминистра энергетики на первой странице Bloomberg, пожар на самой большой в Европе Запорожской АЭС оказался российским блефом – вот что бурно обсуждали украинцы на минувшей неделе, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Пожар на Запорожской АЭС, новая Курская битва и дело замминистра энергетики. Обзор событий в Украине
Первая неделя атаки украинской армии в Курской области России закончилась тем, что Киев признал вполне официально, что «он там есть» и хотя бы отчасти развеял туман неопределенности. Вечером 12 августа в своем ежедневном видео обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал об этой операции: «...генерал Сырский доложил, что контролируются около тысячи квадратных километров в Курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине».
Курская дуга наоборот
Атака началась 6 августа и с самого начала о ней было очень мало что известно. Украинские источники намеренно соблюдали режим молчания. Популярные блоггеры в социальных сетях могли разве упражняться в догадках. Прорыв произошел весьма стремительно, передовые группы украинских военных, как стало известно сейчас, стремились вперед, обходя узлы сопротивления. Как уже стало известно 12-13 августа, у границы россияне успели построить весьма солидные укрепления, но, как оказалось не сплошной линией, что позволило их обходить передовым украинским частям.
С самого начала ситуация выглядела так, будто вперед идут хорошо обученные и качественно экипированные, но малочисленные штурмовые группы. По крайней мере, так следовало из немногочисленных утечек, которые все прорывались в медиа и в социальные сети. При этом рапорты российской стороны быстро увеличивали численность украинских атакующих подразделений: сперва речь шла о 300-400 человек, уже на третий день операции речь шла о примерно 1000 человек.
Но к началу текущей недели стало ясно, что украинских войск там значительно больше. Более того, украинские силы активно используют тяжелую технику – танки Abrams и системы залпового огня HIMARS. В соцсетях можно найти несколько видео с любительской съемкой последствий обстрела как минимум одной большой российской военной колонны, кадры запечатлели десятки убитых военнослужащих в российской военной форме и множество поврежденных автомобилей с российскими тактическими знаками.
Также в соцсетях появились многочисленные видео и фото с плененными российскими военнослужащими, в том числе – из элитных чеченских подразделений. Вот видео и фото с кадыровцами постят с особой активностью, хотя впечатляют и попадающиеся на таких роликах солдаты-срочники, которых в зоне боевых действий, вообще-то, быть не должно.
Конечно, тут можно спросить, а с чего бы это Курская область России до атаки украинских войск считалась бы зоной военных действий, ведь с весны 2022 года, когда российские войска были оттеснены за границу, открытых боевых действий тут не вели? На самом деле, боевые действия шли, но они носили, скажем мягко, односторонний характер. Через границу прорывались российские разведывательно-диверсионные группы, в том числе патентованный спецназ ГРУ. Одну из таких групп в полном составе ликвидировали украинские военные весьма неблизко от границы.
Но, что намного страшнее, Курская область постоянно использовалась в качестве площадки для размещения пусковых установок для ударных дронов и баллистических ракет, которыми Украину обстреливают еженощно. Также из приграничных районов Курской области российская армия обстреливала украинскую территорию не только относительно дальнобойными системами залпового огня (РСЗО), но даже минометами и артиллерийскими орудиями.
Собственно, на этот факт украинская сторона и ссылается, заявив, что взятые под контроль приграничные территории должны стать своего рода санитарной зоной. Несмотря на появившиеся официальные заявления, о текущем положении дел в этой операции Киев не распространяется. Хоть каким-то источником информации остаются лишь фото украинских солдат около дорожных знаков с названиями населенных пунктов. Например, по неподтвержденным данным, атакующие группы уже контролируют окрестности города Льгов и дороги около города Курчатов, где расположена Курская АЭС.
Реакция партнеров Украины на боевые действия в Курской области оказалась весьма любопытной. Например, официальные представители Белого Дома и Госдепартамента США 7-8 августа вполне внятно пояснили, что это внутренний вопрос Киева – где и как давать отпор российской агрессии.
Примерно такую же позицию обозначил и ЕС словами пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, который 8 августа на официальном брифинге однозначно заявил: «Мы считаем, что Украина ведет законную оборонную войну против незаконной агрессии, и в рамках этого законного права защищаться Украина имеет право ударить по врагу везде, где ей это необходимо как на своей территории, так и на территории врага».
После того, как к началу текущей недели стало ясно, что украинские войска продолжают продвигаться вглубь украинской территории, в Киеве побывали с визитом два сенатора США - Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец). Они обозначили действия Украины в Курской области как «исторические», а также «блестящие и смелые».
Эти слова дорогого стоят, так как они оба – ветераны Вооруженных сил США. Под занавес визита сенаторы призвали администрацию США снять ограничения на использование Киевом поставляемых Вашингтоном вооружений. Речь идет о том, что США, Великобритания и другие страны НАТО не позволяют использовать поставленные ими дальнобойные ракеты по целям на территории РФ, хотя не возражают против ударов по оккупированным Россией территориям, которые та внесла в свой состав изменениями в российскую конституцию.
Урожай-24 или почему это так важно
После жестоких ударов по украинской энергетике и разрушения двух крупнейших украинских металлургических комбинатов в Мариуполе украинский агросектор остался крупнейшим источником валюты. Вторым по масштабам источником валюты является сектор IT. Но помимо валюты, украинское сельское хозяйство еще и обеспечивает продовольственную безопасность страны и относительную стабильность цен. Например, благодаря прошлогоднему высокому урожаю, темпы роста потребительских цен все еще в пределах около 5% годовых. Хотя уже понятно, что из-за аномальной июльской жары в нынешнем году повторить прошлогодние результаты не удастся.
Экспорт украинской агропродукции успешно продолжается, несмотря на противодействие России, но украинские военные своими морскими дронами и противокорабельными ракетами не только вытеснили российский Черноморский флот к Кавказу, но и существенно сократили его численность.
А что ж с урожаем-2024? Весьма авторитетная Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных в 2024 году на 2,8 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом - до 71,8 млн тонн. Это при том, что до полномасштабного вторжения украинские аграрии уже преодолели отметку в 100 млн тонн. Они потеряли примерно 30% посевных площадей, в основном, в наиболее плодородных регионах Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Часть Харьковской и Сумской областей тоже находятся под ударами, так что выращивать зерно и масличные там можно далеко не везде.
Как это повлияет на экспорт? УЗА прогнозирует его в новом сезоне 2024/2025 в объеме 41 млн тонн против 57,5 млн тонн в сезоне 2023/2024. Падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составить более 16 млн тонн и оно повлияет на мировые цены на агропродукцию. Собственно, уже влияет. Правда, рост мировых цен на продовольствие позволит украинским экспортерам частично компенсировать падение экспортной выручки ввиду снижения урожая, но точно не полностью.
Для собственного потребления продовольствия Украина имеет более чем достаточно – в стране потребляется и перерабатывается меньше половины собранного урожая. И тут надо учесть, что большая часть произведенного растительного масла из подсолнуха, рапса и сои тоже идет на экспорт.
Оценки УЗА отчасти подтвердил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, он заявил в эфире государственного единого телемарафона, что потери поздних сельхозкультур из-за засухи могут составить 10-15%, тогда как потери ранних зерновых и масличных существенно меньше, хотя и заметны.
Тут важно упомянуть условия, в которых приходится работать украинским фермерам, особенно вблизи линии фронта. Повсеместно агробизнес страдает от периодических отключений электроэнергии, хотя к началу августа таких отключений практически не происходит. А именно вблизи фронта случается разное – и приходится разминировать поля от дистанционно установленных россиянами мин, и случаются атаки дронов на работающие в полях комбайны.
И на фоне всего этого Россия активно проталкивает на мировой рынок урожай, собранный на оккупированных украинских землях. Чтобы утаить происхождение товара, россияне через оккупированные украинские порты в Крыму и азовском побережье вывозят зерно и масличные на одних судах, чтобы в российских портах Северного Кавказа перегрузить их на другие суда и уже «отмытым» отправить на экспорт. К сожалению, на эту практику сквозь пальцы смотрят в развитых странах, так как такие нелегальные поставки отчасти решают проблему дефицита продовольствия в беднейших странах Африки и Азии. Как говорится, «ничего личного, просто бизнес».
Горячее короткое замыкание
12 августа на первую страницу одного из самых популярных в мире информационных сайтов Bloomberg попал коррупционный скандал с заместителем министра энергетики Украины Александром Хейлом. История разворачивалась молниеносно: в тот день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) задержали Хейло на взятке в полмиллиона долларов. В тот же день Кабинет министров Украины сместил Хейло с должности, а Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 25 млн гривен(эквивалент примерно 600 тысяч долларов).
В этой истории две новости – хорошая и плохая. Плохая состоит в том, что фигурант получил взятку за передачу оборудования от одного государственного предприятия другому. Первое предприятие находится под обстрелами и угрозой оккупации, поэтому вывезти оборудование – вполне логичное решение. Хорошая новость состоит в том, что украинские правоохранители сработали очень оперативно. Что можно, наверное, объяснить тем, что правительство настроено весьма решительно в отношении коррупционеров. Особенно, если коррупция обнаружена в энергетике.
Почему такое щепетильное отношение именно к энергетике – понятно: из-за российских обстрелов больше половины украинской энергетики выведена из строя. В настоящее время темпы восстановления и создания новой распределенной системы генерации в значительной степени финансируется на деньги зарубежных партнеров. И любая тень на отрасль вызывает сложности с получением новой помощи для ее восстановления. А что ж украинцы, как они реагируют на скандал? Возмущаются тем, что размер залога практически равен сумме взятки и вообще требуют, чтобы топ-коррупционерам не давали возможность выходить до суда под залог.
Кроме коррупционного скандала новостные ленты обошел инцидент на самой крупной в Европе атомной станции – Запорожской АЭС, которую в марте 2022 года оккупировали российские войска. 11 августа украинские мониторинговые службы обнаружили, что на территории станции горит пожар. Его дым было видно даже с правого берега Днепра, который находится под контролем Украины.
Вскоре стало понятно, что дым идет из градирни – отдельного от реакторного блока сооружения, которое используется для охлаждения воды и находится на расстоянии около 1,5 км от реакторов. Судя по имеющимся снимкам и другой информации, россияне пытались устроить провокацию при помощи подожженных внутри градирни резиновых автомобильных шин. Их горение давало колоссальный объем черного дыма, который был виден издалека благодаря тому, что дым поднимался из высокой градирни столбом на значительную высоту.
На следующий день эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были допущены на станцию по их требованию, но «не обнаружила» в градирне ни остатков покрышек, ни остатков других горючих материалов.
Для станции инцидент угрозы не представлял, так как ее реакторы остановлены и градирни поэтому не эксплуатируются. Группа МАГАТЭ развела руками, что она делала неоднократно и раньше, когда «не обнаруживала» на территории станции боеприпасов, которые туда завозились российскими военными.
А пока государственная Национальная энергокомпания «Укрэнерго» порадовала украинцев тем, что уже шестой день подряд не планирует графиков почасовых отключений электроэнергии, ограничений не будет и в среду, 14 августа. Хотя локальные перерывы случаются, как это было в некоторых местах Черниговской области 13 августа после массированной атаки российских дронов в ночь с понедельника на вторник.