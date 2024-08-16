То, что в Нарве совершенствовать свой уровень эстонского языка довольно трудно, уже ни для кого не секрет. Нет здесь и возможности практиковать английский, но многим жителям города это, кажется, и вовсе не нужно.
Почему в Нарве отказываются показывать фильмы в оригинале?
Анастасии (имя изменено) 27 лет. Она живет в Нарве, работает удаленно, свободно говорит на русском, эстонском и английском. Анастасия любит ходить в кино, но в Нарве поиск подходящего сеанса очередной новинки порой становится настоящим испытанием - потому что большинство фильмов тут все еще дублируется на русский язык.
«Это очень раздражает, потому что ты не можешь просто пойти в кино в любой удобный день и время, как, например, в Таллинне или Тарту. Здесь фильмы в оригинале с субтитрами показывают намного реже, чем дублированные - видимо, они не так популярны», - рассказала Настя.
Она добавила, что недавно ходила на показ новой части «Дэдпул», и на единственном вечернем англоязычном сеансе вместе с ней в зале было всего 7 человек. «Не представляю, как вообще кино в Нарве выживает, но больше удивляюсь тому, что здесь никому и не надо смотреть фильмы на английском», - сказала нарвитянка.
Так, например, в расписании сеансов на среду, 14 августа, стоит два вечерних показа фильма «Дэдпул», но оба - в русском дубляже. Больше сеансов этого же фильма в оригинале в расписании аж до конца августа нет.
Та же история с новинкой «Все закончится на нас» - следующий сеанс этого фильма на языке оригинала стоит в расписании на субботу, 17 августа. Больше сеансов на английском до конца августа тоже нет. Все - дублированные на русский язык.
«Правда, прошлой осенью у меня была интересная история. Мы с друзьями очень хотели посмотреть новый фильм в оригинале в Нарве, написали в Apollo, и они тут же добавили англоязычный сеанс, и мы сходили с друзьями, и еще люди подтянулись», - рассказала Анастасия.
По словам нарвитянки, Apollo можно понять, ведь раз спроса нет, зачем ставить сеансы просто так? Но что делать тем, кто любит смотреть фильмы на том языке, на котором они были выпущены, при этом не обладает таким гибким графиком, чтобы успеть на исключительные показы фильма в оригинале? Rus.Postimees обратился с этим вопросом в Apollo Kino.
«Основная причина, по которой сеансов на языке оригинала так мало, заключается в предпочтениях наших нарвских кинозрителей, которые привыкли смотреть фильмы, дублированные на русский язык», - объяснила руководитель по продажам и маркетингу Apollo Kino Маарья Каалеп.
По словам Каалеп, англоязычные фильмы не пользуются популярностью у посетителей кинотеатра Apollo в Нарве, и доля таких сеансов составляет всего 2-8% от общего количества показов, в зависимости от фильма.
«На протяжение многих лет мы неоднократно проводили показы на оригинальном языке, хотя бы потому, что некоторые фильмы не имеют русского дубляжа. Но, как уже говорилось выше, к сожалению, такие фильмы в Нарве не набирают публики, и залы пустуют», - добавила Каалеп.
Напомним, что не так давно Министерство образования представило намерение о внесении поправок в Закон о языке, который запрещает показывать в кинотеатрах дублированные на русский язык фильмы. Исключением станут только детские сеансы. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.
«При подготовке проекта Закона о языке была оценена ситуация в Эстонии с фильмами, дублированными на иностранные языки, и было предложено запретить их показ. С одной стороны, это связано с тем, что в Департамент языка поступают жалобы. С другой стороны, показ фильмов, дублированных на иностранные языки (не только на русский), никак не способствует развитию эстоноязычного общественного пространства и расширению использования эстонского языка в тех сферах, где он до сих пор был ограничен», - сказала Rus.Postimees Айре Койк, советник по коммуникациям Министерство образования и науки.
Койк добавила, что, с точки зрения овладения эстонским языком, будет полезнее, если фильмы на иностранных языках будут сопровождаться субтитрами на эстонском языке, которые поспособствуют изучению языка.
«Предлагаемая поправка делает исключение для фильмов, предназначенных для детей, и не планирует запрещать дубляж на иностранные языки. Ожидается, что проект Закона о языке будет готов осенью», - отметила Айре Койк.