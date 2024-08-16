Почему в Нарве отказываются показывать фильмы в оригинале?

Посмотреть новинку «Все закончится на нас» на языке оригинала можно только 14 и 17 августа. Фото: Скриншот с сайта Apollokino.ee

«Правда, прошлой осенью у меня была интересная история. Мы с друзьями очень хотели посмотреть новый фильм в оригинале в Нарве, написали в Apollo, и они тут же добавили англоязычный сеанс, и мы сходили с друзьями, и еще люди подтянулись», - рассказала Анастасия.

По словам нарвитянки, Apollo можно понять, ведь раз спроса нет, зачем ставить сеансы просто так? Но что делать тем, кто любит смотреть фильмы на том языке, на котором они были выпущены, при этом не обладает таким гибким графиком, чтобы успеть на исключительные показы фильма в оригинале? Rus.Postimees обратился с этим вопросом в Apollo Kino.

«Основная причина, по которой сеансов на языке оригинала так мало, заключается в предпочтениях наших нарвских кинозрителей, которые привыкли смотреть фильмы, дублированные на русский язык», - объяснила руководитель по продажам и маркетингу Apollo Kino Маарья Каалеп.

По словам Каалеп, англоязычные фильмы не пользуются популярностью у посетителей кинотеатра Apollo в Нарве, и доля таких сеансов составляет всего 2-8% от общего количества показов, в зависимости от фильма.

«На протяжение многих лет мы неоднократно проводили показы на оригинальном языке, хотя бы потому, что некоторые фильмы не имеют русского дубляжа. Но, как уже говорилось выше, к сожалению, такие фильмы в Нарве не набирают публики, и залы пустуют», - добавила Каалеп.