Эксперт: изменение ставки Euribor значительно повлияет на ситуацию на рынке недвижимости

«При планировании семейного бюджета ожидаемому ежемесячному платежу по кредиту отводится важное место, и, если, например, в случае кредита в 150 000 евро со сроком погашения 30 лет платеж уменьшится более чем на 100 евро по сравнению с прошлогодним предложением, то такая разница действительно мотивирует», - сказала Хелена-Лаура Лесмент, отметив, что коммерческие банки за последние шесть месяцев уже уменьшили свою маржу.

Она признает, что прогнозирование - занятие неблагодарное, однако наиболее оптимистичные из серьезных экспертов считают, что Euribor опустится ниже трех процентов еще до наступления следующей весны.

«Мы не должны забывать, что, с точки зрения активности заключения сделок, мы сегодня находимся примерно на том же уровне, что и десять лет назад. Это означает, что за последние несколько лет накопился значительный спрос, и ключ к росту активности рынка недвижимости по-прежнему заключен в цене денег, то есть, в процентах по жилищным кредитам», - сказала Хелена-Лаура Лесмент.

Отзывы маклеров за последние полгода сводятся к тому, что желающих стало намного больше, но зачастую желаемое жилье все же остается для покупателей недосягаемым именно из-за размера платежа по жилищному кредиту.

«Люди очень стараются найти решение, но все равно немного не хватает. Поэтому либо ежемесячный платеж должен уменьшиться, либо доход должен увеличиться, а для большего спокойствия, конечно, лучше и то, и другое», - подытожила сложившуюся ситуацию Лесмент.