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Пропавший в Таллинне 8-летний мальчик нашелся

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что из детского приюта в Мустамяэ сбежал 8-летний Франк. У мальчика имеются проблемы с речью, а также он плохо ориентируется в пространстве.

Полиция вместе с родственниками вели поиски Франка как в Мустамяэ, так и в других районах города. К поискам также была привлечена полицейская собака, а всех водителей общественного транспорта проинформировали о пропавшем ребенке.

Около полудня пресс-служба полиции сообщила, что Франк был обнаружен в торговом центре Mustika. С мальчиком все в порядке и в ближайшее время его доставят обратно в приют.

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