Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что из детского приюта в Мустамяэ сбежал 8-летний Франк. У мальчика имеются проблемы с речью, а также он плохо ориентируется в пространстве.
Пропавший в Таллинне 8-летний мальчик нашелся
Полиция вместе с родственниками вели поиски Франка как в Мустамяэ, так и в других районах города. К поискам также была привлечена полицейская собака, а всех водителей общественного транспорта проинформировали о пропавшем ребенке.
Около полудня пресс-служба полиции сообщила, что Франк был обнаружен в торговом центре Mustika. С мальчиком все в порядке и в ближайшее время его доставят обратно в приют.