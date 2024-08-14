Приготовление еды в первую очередь ассоциируется с приятными ароматами и вкусами. Однако этот ежедневный процесс таит в себе и скрытые опасности. Спасательный департамент ежегодно регистрирует в Эстонии сотни инцидентов, связанных с приготовлением пищи – в худшем случае они заканчиваются пожаром.
Спасательный департамент предупреждает: готовите еду – будьте бдительны!
Так, 3 августа, в 9:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Раквере на улице Кунгла из расположенной на первом этаже квартиры идет дым. Спасатели открыли дверь. Прихожая и кухня были задымлены, в комнате пищал дымовой датчик. Жителя квартиры доставили в больницу на осмотр. Дым возник из-за пригоревшей еды.
«Пожар может начаться даже из-за пригоревшей еды, – подчеркнул эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. – Поэтому важно как можно быстрее узнать о потенциальной опасности пожара».
Пожар, начавшийся 26 июля в квартире на улице Лыуна в Рапла, был обнаружен не сразу, и причиненный ущерб оказался значительно больше, чем пригоревшая еда, поскольку загорелась и кухня. К моменту прибытия спасателей возгорание, начавшееся из-за пригоревшей еды, перекинулось на кухонную вытяжку. Квартира была заполнена дымом.
Спасатели потушили первый большой очаг возгорания площадью около четырех квадратных метров и стали проверять помещение. Поскольку хозяин квартиры надышался ядовитым дымом, его доставили в больницу. Помещения проветрили. Спасатели осмотрели и другие квартиры в доме – опасности не было.
До несчастного случая рукой подать
Главное при приготовлении еды – находиться в трезвом состоянии и все время приглядывать за плитой, но еще лучше, если у вас дома есть бдительный помощник, который работает в режиме 24/7 и быстро сообщает о возможной опасности пожара.
«Всем следует иметь дома умный датчик, который умеет передавать сигнал и при необходимости сам вызывает помощь, если во время пожара вам стало плохо или вы вообще находитесь вне дома», - объяснил эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.
Пару недель назад такой датчик зарегистрировал в квартире в Кивиыли пожарную тревогу. Контактное лицо сначала отказалось от помощи патруля, однако позже человек перезвонил и попросил все же отправить охранный экипаж проверить ситуацию: по его словам, его взрослый сын был дома, но на телефонный звонок не отвечал.
На месте происшествия патрульный не обнаружил ни огня, ни дыма, однако несмотря на это вызвал спасателей, и они взломали дверь. «Оказалось, что мужчина в возрасте за 30 оставил еду на плите и отправился спать. Еда пригорела, сработал датчик, – уточнил Пярьяла. – Помощь медиков не потребовалась. Мужчину вывели на свежий воздух, помещения проветрили».
Что следует помнить при приготовлении еды
- Нельзя оставлять посуду или еду на включенной плите без присмотра, рядом с плитой не должно быть предметов из легковоспламеняющегося материала.
- На кухне под рукой должно быть противопожарное полотно или огнетушитель, подходящий в том числе и для тушения горящего масла.
- Дома обязательно должен быть правильно установленный и исправный дымовой датчик.
- Готовите еду – не уходите с кухни. Если вы знаете, что можете отвлечься на телевизор или смарт-устройство и забыть про готовку, используйте таймер, который вовремя напомнит, что в духовке стоит жаркое. Людям с расстройствами памяти может помочь так называемый сторож плиты, который сигналом сообщит, что плита работает слишком долго, или даже выключит ее.
- От пригоревшей на плите еды могут воспламениться поверхности и предметы вокруг нее – шкаф, полотенце, прихватки и даже шторы,если они находятся достаточно близко. Пластмассовые предметы, например, ручки кастрюли, начинают плавиться и выделяют ядовитый газ.
- Если еда пригорела, действуйте быстро: выключите плиту и накройте кастрюлю или сковороду с пригоревшей едой крышкой. Первое действие снизит жар, второе перекроет доступ кислорода, и процесс горения прекратится. После этого проветрите помещение.
- Тушить загоревшуюся еду следует осторожно. В этом случае тоже надо прежде всего выключить плиту и накрыть кастрюлю/сковороду крышкой. Можно использовать огнетушитель класса F или противопожарное полотно, если вы умеете им пользоваться. Если на сковороде или в кастрюле горит растительное масло, ни в коем случае нельзя тушить его водой. Из-за воды масло вспыхнет и брызнет в разные стороны, человек может получить серьезные ожоги. Масштабы пожара могут увеличиться за секунду.
- Если вы не можете справиться с огнем самостоятельно, закройте на кухне дверь и при возможности – окна, выйдите и вызовите помощь по номеру 112.
Источник: Спасательный департамент
Проблема большая
По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, еда почти всегда пригорает из-за невнимательности людей, иногда причиной становятся проблемы со здоровьем. Например, расстройства памяти у пожилых.
«Часто в дело вступает и алкоголь: нетрезвый человек может не вспомнить, что в какой-то момент начал готовить или разогревать еду, – уточнила она. – Бывали и случаи, когда человек с головой погружался в смарт-устройство или оставлял еду на плите и сам ненадолго уходил из дома, например, в магазин».
В прошлом году Спасательный департамент зарегистрировал в жилых помещениях - домах, квартирах, общежитиях, домах по уходу, приютах и т. д. - 335 случаев, связанных с пригоревшей едой. Из них в 315 речь шла об опасности пожара и в остальных – о пожаре.
Пригоревшая еда в жилых помещениях
Полезно знать! Опасность пожара – это ситуация, при которой горение происходит вне специального очага (например, возгорание сажи, пригоревшая еда и т. п.), однако ущерб при этом не наносится. В случае дальнейшего развития этого происшествия может быть нанесен материальный ущерб или ущерб здоровью и жизни человека.