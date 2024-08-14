Спасательный департамент предупреждает: готовите еду – будьте бдительны!

Так, 3 августа, в 9:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Раквере на улице Кунгла из расположенной на первом этаже квартиры идет дым. Спасатели открыли дверь. Прихожая и кухня были задымлены, в комнате пищал дымовой датчик. Жителя квартиры доставили в больницу на осмотр. Дым возник из-за пригоревшей еды.

«Пожар может начаться даже из-за пригоревшей еды, – подчеркнул эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. – Поэтому важно как можно быстрее узнать о потенциальной опасности пожара».

Пожар, начавшийся 26 июля в квартире на улице Лыуна в Рапла, был обнаружен не сразу, и причиненный ущерб оказался значительно больше, чем пригоревшая еда, поскольку загорелась и кухня. К моменту прибытия спасателей возгорание, начавшееся из-за пригоревшей еды, перекинулось на кухонную вытяжку. Квартира была заполнена дымом.

Спасатели потушили первый большой очаг возгорания площадью около четырех квадратных метров и стали проверять помещение. Поскольку хозяин квартиры надышался ядовитым дымом, его доставили в больницу. Помещения проветрили. Спасатели осмотрели и другие квартиры в доме – опасности не было.

До несчастного случая рукой подать

Главное при приготовлении еды – находиться в трезвом состоянии и все время приглядывать за плитой, но еще лучше, если у вас дома есть бдительный помощник, который работает в режиме 24/7 и быстро сообщает о возможной опасности пожара.