Руководитель Балтийского кластера металлургической компании Hanza Mechanics Лийвар Конги надеется, что планируемый налог на прибыль компаний и другие налоговые изменения не будут временными, а останутся на долгий срок, пишет dv.ee.
Промышленник: надеюсь, что налог на прибыль будет постоянным
«Я поддерживаю мысль, что с налогами не следует играть. Если мы вводим какие-то налоги, то должны устанавливать такие ставки, чтобы они оставались неизменными на протяжении многих лет, а не обсуждать их заново в каждом избирательном цикле», – сказал в эфире передачи радио Äripäev Конги.
По его словам, любые налоговые изменения создают неопределенность.
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