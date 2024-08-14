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Промышленник: надеюсь, что налог на прибыль будет постоянным

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Руководитель Балтийского кластера металлургической компании Hanza Mechanics Лийвар Конги надеется, что планируемый налог на прибыль компаний и другие налоговые изменения не будут временными, а останутся на долгий срок, пишет dv.ee.

«Я поддерживаю мысль, что с налогами не следует играть. Если мы вводим какие-то налоги, то должны устанавливать такие ставки, чтобы они оставались неизменными на протяжении многих лет, а не обсуждать их заново в каждом избирательном цикле», – сказал в эфире передачи радио Äripäev Конги.

По его словам, любые налоговые изменения создают неопределенность.

Читайте подробнее на dv.ee.

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