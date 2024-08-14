Промышленник: надеюсь, что налог на прибыль будет постоянным

«Я поддерживаю мысль, что с налогами не следует играть. Если мы вводим какие-то налоги, то должны устанавливать такие ставки, чтобы они оставались неизменными на протяжении многих лет, а не обсуждать их заново в каждом избирательном цикле», – сказал в эфире передачи радио Äripäev Конги.