Выдаст ли Польша украинца?

Газета отмечает, что недавно сформированное правительство Польши, судя по всему, на протяжении нескольких недель не могло принять решение относительно выдачи Владимира С. германским властям. «Ведь в Польше строительство "Северных потоков" считалось грехом, предполагаемый диверсант Владимир С. был бы, с такой точки зрения, героем, в таком роде то и дело неофициально высказывались польские политики», - поясняет издание.

Взрывы на «Северных потоках»

Три из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. «Северный поток» был остановлен Россией незадолго до взрывов, а «Северный поток - 2» так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения РФ в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах.