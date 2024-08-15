Игорь Грецкий: риском для Путина стало бы сейчас использование срочников в войне, но он выучил ельцинские уроки

Выдержки из беседы:

- В среду Джо Байден заявил, что наступление ВСУ в Курской области ставит Владимира Путина перед дилеммой. Если военная дилемма перед Путиным может состоять в том, возвращать ли для защиты своей территории подразделения с украинских фронтов, то какой может быть дилемма политического характера? После 900 дней войны ВСУ вошли в РФ, не вызывает ли это в российском обществе разочарование в Путине и потерю страха перед ним?

- Если говорить о военной дилемме, то да, наступление ВСУ в Курской области заставляет задуматься российский генералитет и российское политическое руководство, задуматься о том, где брать резервы, чтобы закрывать те дыры и бреши, которыми воспользовалась украинская армия. Но если говорить о политической дилемме, то тут я бы все-таки расставил некоторые акценты.

Фрагмент передачи. Фото: Oliver Kaur

Дело в том, что отношения между российской властью и российским населением лучше характеризовать без использования слова «страх». Нельзя забывать о том, что Путин был избран и что его поддержка всегда была достаточно высокой. И поддержка не только Путина, но и всех институтов власти.

Если посмотреть на динамику опросов, то население всегда считало, что страна при Путине движется в правильном направлении. Это было и до сих пор остается доминирующей точкой зрения.