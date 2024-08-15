Вторую неделю продолжается наступление украинских сил в Курской области России. О том, может ли распространение военных действий на территорию РФ подорвать авторитет Владимира Путина в российском обществе, существенно ослабить его режим, преследует ли курская операция ВСУ и такие цели, в студии Postimees порассуждал научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Игорь Грецкий: риском для Путина стало бы сейчас использование срочников в войне, но он выучил ельцинские уроки
Выдержки из беседы:
- В среду Джо Байден заявил, что наступление ВСУ в Курской области ставит Владимира Путина перед дилеммой. Если военная дилемма перед Путиным может состоять в том, возвращать ли для защиты своей территории подразделения с украинских фронтов, то какой может быть дилемма политического характера? После 900 дней войны ВСУ вошли в РФ, не вызывает ли это в российском обществе разочарование в Путине и потерю страха перед ним?
- Если говорить о военной дилемме, то да, наступление ВСУ в Курской области заставляет задуматься российский генералитет и российское политическое руководство, задуматься о том, где брать резервы, чтобы закрывать те дыры и бреши, которыми воспользовалась украинская армия. Но если говорить о политической дилемме, то тут я бы все-таки расставил некоторые акценты.
Дело в том, что отношения между российской властью и российским населением лучше характеризовать без использования слова «страх». Нельзя забывать о том, что Путин был избран и что его поддержка всегда была достаточно высокой. И поддержка не только Путина, но и всех институтов власти.
Если посмотреть на динамику опросов, то население всегда считало, что страна при Путине движется в правильном направлении. Это было и до сих пор остается доминирующей точкой зрения.
Более того, сейчас среди российского населения появилась такая группа людей, про которых можно сказать, что они до недавнего времени сочувствовали целям ВСУ, однако именно украинское наступление в Курской области заставило их пересмотреть свое отношение. Нельзя сказать, что таких людей можно исчислять в десятках процентов от населения, но они есть. Но в то же время политические риски для Путина действительно существуют, они увеличиваются. Появляются вопросы, на которые нужно отвечать.
Ведь использование срочников - это тоже политический риск. Одно дело, когда с людьми заключается контракт, им выплачиваются деньги и они добровольно и сознательно идут на какие-то риски, и совсем другое - когда солдат срочной службы отправляют участвовать в боевых действиях. Это может вызвать определенный общественный резонанс, но его возможный масштаб не стоит, скажем там, переоценивать.
Путинский режим извлек уроки и из тех войн, которые вел Ельцин, и из тех, что велись еще при Советском Союзе. Купировать и нейтрализовывать протестные настроения Путин научился достаточно хорошо.
Ну и нельзя забывать, что у российского населения очень слаба социальная ткань. Страна очень большая, и ощущение сплоченности всегда было минимальным. У жителей Белгородской области есть своя повестка дня, и у курян есть своя, и у нижегородцев она тоже своя. И мы это замечаем даже сейчас. Когда началось украинское вторжение, только в Курской области был замечен всплеск интереса к происходящему.
Там люди искали в интернете информацию, что делают ВСУ, чего они хотят, что делать при эвакуации. Небольшой всплеск интереса можно было увидеть также в Орловской области, но в целом ситуация с информационными запросами остается все той же самой. По большому счету, этот сюжет стал интересовать людей только на шестой-седьмой день украинской операции.
- Издание Bloomberg сообщило, что в РФ могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года, поскольку наступление ВСУ в Курской области показало нехватку оборонительных резервов у РФ. Не осложнит ли проведение мобилизации присутствие сил противника на российской территории? Не будет ли сопротивление мобилизации теперь гораздо более мощным, чем прежде, не выльется ли оно в просто сопротивление власти?
- Мобилизация, которая была проведена в сентябре 2022 года, до сих пор формально не закончена. Указ об окончании мобилизации подписан Путиным не был. Значит, де-юре эта мобилизация все еще идет.
Но та волна, которая присутствовала в сентябре-октябре позапрошлого года, она все-таки создала определенное негативное впечатление и шок для российских правящих кругов. Поскольку для населения это было неожиданно. Политика и война постучались к людям двери, и людям стало нужно как-то реагировать и принимать не очень приятные решения.
В дальнейшем Кремль старался избегать подобных шагов, вместе этого привлекая граждан высоким денежным довольствием, чтобы они подписали контракт с Министерством обороны и пошли воевать за деньги. То, будет ли очередная волна мобилизации, очень сильно зависит от того, что будет происходить на линии соприкосновения. Пока продвижение украинских войск является достаточно ограниченным.
В сентябре 2022 года произошел коллапс российских оборонных линий и на это нужно было как-то реагировать. И Кремль отреагировал мобилизацией. Сейчас же такого прям хаотичного бегства российских войск мы не видим, хотя у российской армии есть очень большие проблемы с организацией оборонительных линий, а украинцы очень умело маневрируют. Украина атакует, создавая линии прорыва и постоянно нащупывая слабые места. А также захватывая все новые и новые маленькие участки российской территории, тем самым создавая пладцарм для новых продвижений вперед.
Но критических прорывов пока нет. Однако если они произойдут, то, я думаю, вот этот сценарий мобилизации будет рассматриваться в первую очередь.
- В чем все-таки главная цель операции Украины в России? Занять больше территорий, чтобы уравнять позиции на переговорах? Сделать невозможным для России делать предложения о перемирии при сохранении «текущих позиций»? Или важнее всего - все-таки именно сеять панику в России и бить в авторитет Владимира Путина?
- Разговор о целях украинской операции в Курской области я бы предложил отложить, или же оставить его украинским официальным лицам, располагающим информацией и соображениями относительно планов ВСУ. Мы же с вами уже можем говорить о последствиях, о том, к чему привела эта операция уже сейчас.
Первый важный итог заключается в том, что очередная пропагандистская красная линия была разрушена. Эта линия касалась того, что если конвенциональная российская территория окажется под контролем ВСУ, то Россия наверняка применит что-то страшное, ужасное, будем нажимать на все красные кнопки, что у нее есть под рукой. Но ничего подобного мы не видим. И не увидим. Этого не происходит, и Украина это очень хорошо продемонстрировала.
Вторая достигнутая цель - чисто военная: растянуть фронт, заставить Россию перебрасывать на Курск силы с ударных направлений, деконцентрировать их. Это мы тоже сейчас видим, и судя по всему, украинские военные будут и дальше смотреть, как идет этот процесс, и искать новые слабые места, чтобы их использовать.
И третье - это, конечно, имиджевая составляющая. Украина показывает, что она ведет боевые действия куда более цивилизованным путем, оставляя и создавая гуманитарные коридоры. Украина берет в плен россиян, предоставляя им всю необходимую помощь, которая предусмотрена Женевскими конвенциями.
Ну и на информационном уровне мы видим, как российская сторона старается скрыть происходящее. Российское Министерство обороны буквально же в первый день отчиталось, что ситуация под контролем, что якобы украинские войска остановлены. На самом же деле ничего подобного не было.
Затем начались склоки внутри пропагандистов, там стали выяснить, кто говорит правду, а кто является провокатором. И Украина на каждую ложь тут же мгновенно реагировала, реагировала фотографиями, видео, комментариями, которые демонстрировали, что по большому счету вся пиар-компания Министерства обороны Российской Федерации строится на лжи.
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