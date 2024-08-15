В студии Postimees Игорь Грецкий: может ли перенос войны на территорию РФ обрушить режим Владимира Путина?

- В среду Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит Владимира Путина перед настоящей дилеммой. Свою мысль Байден не продолжил; если военная дилемма перед Путиным сейчас, наверное, состоит в том, стоит ли возвращать для защиты своей территории подразделения с украинских фронтов, то какой может быть дилемма политического характера? Россия после 900 дней войны оказалась в особенно унизительном положении, нет ли для Путина опасности, что после появления ВСУ в России в российском обществе наступит разочарование в президенте и исчезнет страх перед ним?

- Издание Bloomberg сообщило в среду, что в РФ могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года, поскольку неспособность российской армии отразить наступление ВСУ в Курской области и взять под контроль границу показала нехватку оборонительных резервов у РФ. При этом новую мобилизацию, вероятно, представят как ротацию, но с фронта почти никого не вернут. Не осложнит ли проведение мобилизации присутствие сил противника на российской территории? Не будет ли сопротивление мобилизации гораздо более мощным, чем прежде, не выльется ли оно в просто сопротивление власти?

- Представитель МИДа Украины Георгий Тихий сказал в среду, что Украина не заинтересована забирать себе навсегда территории в Курской области, а хочет защитить жизни своих людей, не позволяя РФ перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняя российским войскам логистику. В чем все-таки главная цель операции Украины в России? Занять больше территорий, чтобы уравнять позиции на переговорах? Или важнее всего - именно сеять панику в России и бить в авторитет Владимира Путина?

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