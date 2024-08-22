Социальные сети всегда живо реагируют на происходящее на строительных площадках. И часто выясняется, что несмотря на информационные щиты, которыми строители и заказчики обязаны оснастить периметр территории, где они действуют, жителям окрестных домов невдомек, что, собственно, происходит у них под окнами. Однако не все таллиннцы тут же кидаются с вопросами в группы Facebook и редакции порталов. Некоторые в курсе событий и, более того, скрупулезно документируют происходящее.
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Путукавяйл глазами обычного таллиннца: экскаваторы шумят, местные жители озадачены
Жительница Пельгулинна опубликовала в социальных сетях фотографию ремонтных работ, сделанную на остановке «Эхте», чем вызвала буквально чемпионат по остроумию среди пользователей группы.
Народ изощрялся, как мог: «трубы прокладываются для слизней», «будут разводить насекомых для пропитания», «тихий распильчик купюрочек по кармашкам и счетикам букашек и таракашек двуногих». Участники группы выдвигали смелые предположения о скором начале разработки нефтяного или газового месторождения, романтики предполагали, что ищут клад. В общем, народ развлекался, как мог...