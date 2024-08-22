Путукавяйл глазами обычного таллиннца: экскаваторы шумят, местные жители озадачены

Социальные сети всегда живо реагируют на происходящее на строительных площадках. И часто выясняется, что несмотря на информационные щиты, которыми строители и заказчики обязаны оснастить периметр территории, где они действуют, жителям окрестных домов невдомек, что, собственно, происходит у них под окнами. Однако не все таллиннцы тут же кидаются с вопросами в группы Facebook и редакции порталов. Некоторые в курсе событий и, более того, скрупулезно документируют происходящее.