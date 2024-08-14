Кристина Каллас выдвинула свою кандидатуру на пост председателя «Ээсти 200»

Перевод: Валерия Ермакова

«Я была связана с этой партией с того дня, когда в небольшом круге начали зарождаться первые идеи. Я наблюдала за ее ростом от политического движения до правящей партии. Чтобы вновь занять свое место на политической карте Эстонии, “Ээсти 200” необходимо вернуться к своим корням, найти смелость, решимость и энергию, которые были нам присущи в начале нашего пути», - сказала Кристина Каллас.

«Поддержка моих партийных коллег вдохновляет меня взять на себя эту ответственность, но я также понимаю, что лидер силен только настолько, насколько сильна его команда. Я верю, что совместными усилиями мы сможем снова найти правильный путь, потому что все понимаем, что эта партия Эстонии нужна», - добавила она.

По словам Кристины Каллас, «Ээсти 200» была создана для того, чтобы разобраться в стратегических проблемах Эстонии и предложить долгосрочные решения для ее лучшего будущего.

«Как правящая партия, мы смогли реализовать наши программные цели, такие как установление равенства в браке, начало реформ в образовании, переход обучения на эстонский язык, процесс бюджета с нулевой базой и другие. В новой правительственной коалиции “Ээсти 200” должно уделить еще больше внимания экономике Эстонии, обеспечению жизненного уровня людей, вопросам образования и укреплению безопасности. Только так мы сможем построить более разумное, здоровое, чистое и счастливое будущее для Эстонии», - сказала Каллас.

Кристину Каллас поддерживают в качестве кандидата на пост председателя министры Маргус Цахкна и Лийза Пакоста, а также члены фракции «Ээсти 200» в Рийгикогу Лаури Хуссар, Тоомас Уйбо, Кадри Тали, Калев Стойческу, Игорь Таро, Тармо Тамм, Андо Кивиберг, Пеэтер Тали, а также Танель Тейн.

Кристина Каллас является одним из основателей «Ээсти 200» и была ее председателем в 2018-2022 годах. Внеочередное общее собрание «Ээсти 200» состоится 31 августа в Таллинне на заводе Proto Avastus. Будут избраны председатель партии, члены правления, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести.