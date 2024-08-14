В Латвии водитель грузовика погиб, когда прицеп задел электропровода. Он мог спастись

Знание правильных действий при контакте техники с электрическими проводами могло бы спасти водителю жизнь. В такой ​​ситуации важно не выходить из автомобиля, так как в этом случае человек попадает в зону воздействия смертельно опасного напряжения.

По возможности транспортное средство должно продолжать движение, чтобы покинуть опасную зону, то есть отъехать минимум на восемь метров от места происшествия. После этого о случившемся следует немедленно сообщить в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Не подпускайте посторонних лиц к месту происшествия до прибытия служб!

Если транспорт оказался не на ходу, следует немедленно вызвать экстренные службы, которые отключат напряжение. Полностью выходить из автомобиля можно только после приезда служб. Если возможности позвонить нет, оставайтесь в автомобиле и зовите на помощь. Покинуть транспортное средство можно лишь в том случае, если оно загорелось или другим образом угрожает здоровью и жизни. В таком случае следует эвакуироваться, помня о шаговом напряжении - в противном случае человек рискует получить смертельный удар электрическим током.

Это значит, что нужно передвигаться, либо прыгая, держа ноги близко друг к другу, либо скользя ногами по земле, чтобы была только одна точка контакта с землей. Рекомендации по правильным действиям изложены в видеоинструкции, подготовленной специалистами по безопасности Sadales tīkls.

«Первая и главная рекомендация для выполняющих хозяйственные работы, водителей специализированной техники - перед проведением работ всегда оценивайте территорию, обратив внимание на то, нет ли поблизости инфраструктуры электроснабжения», - говорит представитель Учебного центра Sadales tīkls Артур Шматс.

Sadales tīkls ежегодно фиксирует сотни повреждений электросетей, произошедших в ходе различных хозяйственных работ - чаще всего кабельные линии повреждаются из-за нескоординированных земляных работ.