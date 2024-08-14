Стало известно, что будет с ценами на центральное отопление предстоящей зимой

По мнению заместителя руководителя регуляционной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб, этой зимой цены на центральное отопление должны оставаться стабильными.

В то же время на стоимость отопления в небольших населенных пунктах может повлиять экологический сбор. Некоторое повышение цен ожидается и в Нарве.