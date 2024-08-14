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Стало известно, что будет с ценами на центральное отопление предстоящей зимой

rus.postimees.ee
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Батарея.
Батарея. Фото: Andres Teiss

Предстоящей зимой цены на центральное отопление должны оставаться в основном стабильными в сравнении с ценами текущего года, пишет Rus.ERR.

По мнению заместителя руководителя регуляционной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб, этой зимой цены на центральное отопление должны оставаться стабильными.

В то же время на стоимость отопления в небольших населенных пунктах может повлиять экологический сбор. Некоторое повышение цен ожидается и в Нарве.

Повышение цен коснется и населенных пунктов, где тепло производится из сланца.

Читайте подробнее на ERR.

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