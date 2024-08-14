Предстоящей зимой цены на центральное отопление должны оставаться в основном стабильными в сравнении с ценами текущего года, пишет Rus.ERR.
Стало известно, что будет с ценами на центральное отопление предстоящей зимой
По мнению заместителя руководителя регуляционной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб, этой зимой цены на центральное отопление должны оставаться стабильными.
В то же время на стоимость отопления в небольших населенных пунктах может повлиять экологический сбор. Некоторое повышение цен ожидается и в Нарве.
Повышение цен коснется и населенных пунктов, где тепло производится из сланца.
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