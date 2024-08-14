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За игровую майку легендарного погибшего баскетболиста выручена круглая сумма

rus.postimees.ee
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За майку легендарного баскетболиста Коби Брайанта выложили больше 300 000 долларов.
За майку легендарного баскетболиста Коби Брайанта выложили больше 300 000 долларов. Фото: Postimees

В последние годы на аукционы все чаще выставляются различные вещи спортсменов. Теперь на аукцион была выставлена игровая майка звезды американского баскетбола Коби Брайанта, в которой он выступал в последнем матче своей карьеры.

За майку легендарного баскетболиста Коби Брайанта было выложено 336 000 долларов – в общей сложности было сделано 36 ставок. Брайант, который на протяжении всей своей карьеры в НБА представлял «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в 2020 году вместе с 13-летней дочерью Джанной при крушении вертолета.

Последняя игра Брайанта в НБА была особенной. В противостоянии с «Ютой Джаз», состоявшемся 13 апреля 2016 года, легенде баскетбола удалось набрать целых 60 очков. «Лейкерс» выиграли этот матч со счетом 101:96, а на последних минутах ярко блистал именно Брайант, забросив победный мяч в корзину.

Брайант был пятикратным чемпионом НБА. Один раз он был признан лучшим игроком НБА и дважды становился лучшим игроком финальной серии. В составе сборной США ему удалось выиграть олимпийское золото 2008 и 2012 годов.

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