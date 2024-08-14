Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем седьмого выпуска стала психолог-сексолог, а также блогер для взрослых Инга Шем. Мы узнали много интересного про женские и мужские тела, а также успели развеять несколько мифов о сексе.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Сексолог и блогер для взрослых Инга Шем развеяла мифы о сексе: «Не завидую мужчинам!»
В этот раз ведущая подкаста «Это не стыдно!» Елизавета Лынник пригласила в студию человека, который знает о женских и мужских телах буквально все. Инга Шем проводит мастер-классы для взрослых, занимается депиляцией, а также снимает видео 18+, поэтому кому, как не ей, рассуждать на такие щепетильные темы!
В этот раз беседа будет особенно волнительной и жаркой!
- Кто такой сексолог?
- Сексолог - это человек, который занимается вопросами касающихся не только сексуальных отношений, но и просто взаимоотношений в парах, проблемах со здоровьем и многим другим.
- Кто к тебе обращается чаще: мужчины или женщины?
- На данный момент чаще обращаются мужчины. Еще полгода назад ко мне приходили девочки и женщины. Даже не девочки, а уже девушки, которым за 30. Женщины после 45-и тоже стали достаточно часто обращаться.
- С какими вопросами к тебе приходят чаще всего мужчины?
- Часто поступают вопросы: как увеличить время полового акта и как увеличить мужской половой орган в домашних условиях.
-У тебя очень интригующий контент в TikTok. Что тебя побудило на создание аккаунта?
- Современный мир... Потому что сейчас все делается через Интернет. Я долго собиралась с мыслями, потому что вести блоги на самом деле стремно. Особенно когда ты вроде психолог, вроде бы сексолог - ты должна быть правильная и приличная, но я не пошла по такому пути: и неправильная я, и неприличная.
Я решила, что можно поснимать какие-то видео и в них совместить приколы с полезными советами. Чтобы люди смотрели короткие ролики и понимали, какие существуют позы, оральные и мануальные техники, различные ласки. Я просто подсказываю правильность действий. Я не сама все это выдумываю, конечно. Большую часть я опробовала на себе, а что-то я взяла из книг.
- О чем было твое первое видео?
- У меня есть видео, которое собрало три миллиона просмотров. Первое, по-моему, было про работу языком при оральных ласках. Ролик вроде был веселый, но и познавательный.
- С какого возраста нужно говорить с ребенком про секс?
- С трех лет нужно с ребенком разговаривать про секс. Не надо подбирать какие-то слова по типу: «пестики, тычинки», нужно подбирать уже взрослые слова. Ребенок откладывает эти слова. Про капусту надо забывать.
Целенаправленно идти и рассказывать тоже не надо. Особенно с фразой: «Мне надо с тобой поговорить». Если ребенок начнет проявлять интерес, нужно не бояться рассказывать. Не стоит перекидывать ответственность на отца. Есть специальные книжки - будет запрос, нужно отвечать.
- Какой самый распространенный миф?
- Существование точки G. Это волшебный миф, я его обожаю. Много лет все говорили: ищи точку G. И все мужчины ринулись ее искать. Точки G просто нет, ее не существует в природе! На самом деле, у женщины и мужчины есть только один орган, который отвечает за удовольствие. И стимуляция этих органов одинаковая.
О чем еще говорим в подкасте:
- Где можно выучиться на сексолога и что для этого нужно?
- Контент для взрослых в TikTok.
- Как увеличить половой орган в домашних условиях?
- Каким был секс в СССР?
- Мастер-классы для дам.
- Пропадает ли чувствительность после интимного пирсинга?
Об этом и многом другом слушайте в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».
«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.