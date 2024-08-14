Ср, 14.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ЭТО НЕ СТЫДНО! Сексолог и блогер для взрослых Инга Шем развеяла мифы о сексе: «Не завидую мужчинам!»

Limon.ee
Copy
Фото: Konstantin Sednev

Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это не стыдно!». Гостем седьмого выпуска стала психолог-сексолог, а также блогер для взрослых Инга Шем. Мы узнали много интересного про женские и мужские тела, а также успели развеять несколько мифов о сексе.

В этот раз ведущая подкаста «Это не стыдно!» Елизавета Лынник пригласила в студию человека, который знает о женских и мужских телах буквально все. Инга Шем проводит мастер-классы для взрослых, занимается депиляцией, а также снимает видео 18+, поэтому кому, как не ей, рассуждать на такие щепетильные темы!

В этот раз беседа будет особенно волнительной и жаркой!

- Кто такой сексолог?

- Сексолог - это человек, который занимается вопросами касающихся не только сексуальных отношений, но и просто взаимоотношений в парах, проблемах со здоровьем и многим другим.

Инга Шем.
Инга Шем. Фото: Konstantin Sednev

- Кто к тебе обращается чаще: мужчины или женщины?

- На данный момент чаще обращаются мужчины. Еще полгода назад ко мне приходили девочки и женщины. Даже не девочки, а уже девушки, которым за 30. Женщины после 45-и тоже стали достаточно часто обращаться. 

- С какими вопросами к тебе приходят чаще всего мужчины?

- Часто поступают вопросы: как увеличить время полового акта и как увеличить мужской половой орган в домашних условиях.

Инга Шем.
Инга Шем. Фото: Konstantin Sednev

-У тебя очень интригующий контент в TikTok. Что тебя побудило на создание аккаунта?

- Современный мир... Потому что сейчас все делается через Интернет. Я долго собиралась с мыслями, потому что вести блоги на самом деле стремно. Особенно когда ты вроде психолог, вроде бы сексолог - ты должна быть правильная и приличная, но я не пошла по такому пути: и неправильная я, и неприличная.

Я решила, что можно поснимать какие-то видео и в них совместить приколы с полезными советами. Чтобы люди смотрели короткие ролики и понимали, какие существуют позы, оральные и мануальные техники, различные ласки. Я просто подсказываю правильность действий. Я не сама все это выдумываю, конечно. Большую часть я опробовала на себе, а что-то я взяла из книг.

- О чем было твое первое видео?

- У меня есть видео, которое собрало три миллиона просмотров. Первое, по-моему, было про работу языком при оральных ласках. Ролик вроде был веселый, но и познавательный. 

- С какого возраста нужно говорить с ребенком про секс?

- С трех лет нужно с ребенком разговаривать про секс. Не надо подбирать какие-то слова по типу: «пестики, тычинки», нужно подбирать уже взрослые слова. Ребенок откладывает эти слова. Про капусту надо забывать.

Целенаправленно идти и рассказывать тоже не надо. Особенно с фразой: «Мне надо с тобой поговорить». Если ребенок начнет проявлять интерес, нужно не бояться рассказывать. Не стоит перекидывать ответственность на отца. Есть специальные книжки - будет запрос, нужно отвечать. 

Инга Шем.
Инга Шем. Фото: Konstantin Sednev

- Какой самый распространенный миф?

- Существование точки G. Это волшебный миф, я его обожаю. Много лет все говорили: ищи точку G. И все мужчины ринулись ее искать. Точки G просто нет, ее не существует в природе! На самом деле, у женщины и мужчины есть только один орган, который отвечает за удовольствие. И стимуляция этих органов одинаковая. 

О чем еще говорим в подкасте:

  • Где можно выучиться на сексолога и что для этого нужно?
  • Контент для взрослых в TikTok.
  • Как увеличить половой орган в домашних условиях?
  • Каким был секс в СССР?
  • Мастер-классы для дам.
  • Пропадает ли чувствительность после интимного пирсинга?

Об этом и многом другом слушайте в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».

«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх