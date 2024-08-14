ЭТО НЕ СТЫДНО! Сексолог и блогер для взрослых Инга Шем развеяла мифы о сексе: «Не завидую мужчинам!»

В этот раз ведущая подкаста «Это не стыдно!» Елизавета Лынник пригласила в студию человека, который знает о женских и мужских телах буквально все. Инга Шем проводит мастер-классы для взрослых, занимается депиляцией, а также снимает видео 18+, поэтому кому, как не ей, рассуждать на такие щепетильные темы!

В этот раз беседа будет особенно волнительной и жаркой!

- Кто такой сексолог?

- Сексолог - это человек, который занимается вопросами касающихся не только сексуальных отношений, но и просто взаимоотношений в парах, проблемах со здоровьем и многим другим.

Инга Шем. Фото: Konstantin Sednev

- Кто к тебе обращается чаще: мужчины или женщины?

- На данный момент чаще обращаются мужчины. Еще полгода назад ко мне приходили девочки и женщины. Даже не девочки, а уже девушки, которым за 30. Женщины после 45-и тоже стали достаточно часто обращаться.

- С какими вопросами к тебе приходят чаще всего мужчины?

- Часто поступают вопросы: как увеличить время полового акта и как увеличить мужской половой орган в домашних условиях.

Инга Шем. Фото: Konstantin Sednev

-У тебя очень интригующий контент в TikTok. Что тебя побудило на создание аккаунта?