В модном квартале Таллинна начнется реконструкция очередного исторического здания

По словам ведущего архитектора Михкеля Тюйра, здание сыграет важную роль в планировке квартала. Благодаря проекту на рыночном пространстве откроются два сквозных прохода: один останется в центре здания, обеспечивая круглосуточное передвижение людей от квартала Теллискиви до рыночной площади Балтийского вокзала, а другой, диагональный - со стороны творческого городка.

Визуализация здания, которое будет построено рядом с рынком Балтийского вокзала. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid

«На первом этаже мы сохраним известняковые стены времен Российской империи, а большие стеклянные поверхности создадут универсальный способ взаимодействия с уличным пространством», - сказал Тюйр.

«В части дизайна интерьеров мы создадим достаточно гибкие решения, что может подойти арендаторам различного профиля», - добавил он.

В ближайшие годы территория городка Теллискиви станет универсальным городским пространством, где будет застроено более 20 000 м2 коммерческих площадей, зеленые зоны значительно увеличатся за счет ландшафтной архитектуры, поддерживающей биоразнообразие, и будут созданы возможности для оживления жизни местного сообщества.

Визуализация здания, которое будет построено рядом с рынком Балтийского вокзала. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid

Строительные работы начнутся в начале осени этого года, а их окончание запланировано на начало лета 2025 года. Архитектурное решение было разработано бюро Kadarik Tüür Arhitektid. На сегодняшний день треть объема коммерческих площадей уже забронирована.