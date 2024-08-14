Осенью начнется строительство интересного объекта неподалеку от рынка Балтийского вокзала. Известняковые стены будут сохранены, но благодаря современной надстройке и стеклянному фасаду преобразится как старое здание, так и примыкающее к улице Рейсияте пространство.
В модном квартале Таллинна начнется реконструкция очередного исторического здания
По словам ведущего архитектора Михкеля Тюйра, здание сыграет важную роль в планировке квартала. Благодаря проекту на рыночном пространстве откроются два сквозных прохода: один останется в центре здания, обеспечивая круглосуточное передвижение людей от квартала Теллискиви до рыночной площади Балтийского вокзала, а другой, диагональный - со стороны творческого городка.
«На первом этаже мы сохраним известняковые стены времен Российской империи, а большие стеклянные поверхности создадут универсальный способ взаимодействия с уличным пространством», - сказал Тюйр.
«В части дизайна интерьеров мы создадим достаточно гибкие решения, что может подойти арендаторам различного профиля», - добавил он.
В ближайшие годы территория городка Теллискиви станет универсальным городским пространством, где будет застроено более 20 000 м2 коммерческих площадей, зеленые зоны значительно увеличатся за счет ландшафтной архитектуры, поддерживающей биоразнообразие, и будут созданы возможности для оживления жизни местного сообщества.
Строительные работы начнутся в начале осени этого года, а их окончание запланировано на начало лета 2025 года. Архитектурное решение было разработано бюро Kadarik Tüür Arhitektid. На сегодняшний день треть объема коммерческих площадей уже забронирована.