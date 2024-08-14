помогите найти Полиция ищет 14-летнюю Киру

Кира покинула свой дом в Валге вчера утром, 13 августа, около 8:00. До настоящего времени она не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Родные и полиция общались с друзьями девочки, но никто не знает, где она может находиться. Были проверены различные места как в Валге, так и в Тарту, но следов Киры там не нашли.

Кира примерно 175 см, среднего телосложения, с длинными светлыми волосами. Когда она уходила из дома, на ней были синие широкие джинсы, бело-розовые кроссовки и розовый рюкзак.

Если у вас есть информация о том, где может находиться Кира, пожалуйста, сообщите об этом по номеру экстренной службы 112.