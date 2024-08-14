Даже бензин в Финляндии теперь дешевле, чем в Эстонии

Финские водители недоумевают, почему на этой неделе заправка их автомобилей стала намного дешевле, чем обычно. Цена за литр опустилась ниже 1,7 евро, в то время как в понедельник средняя цена 95-го бензина на заправках составляла 1,799 евро за литр, пишет Taloussanomat.

В Эстонии 95-й бензин в среду стоил около 1,68-1,73 евро за литр в зависимости от АЗС. В Финляндии автомобильное топливо обычно на 10-15 центов дороже из-за более высокого акциза. Например, если в Эстонии акциз на бензин составляет 56,3 цента за литр, в Финляндии он добавляет к цене литра 71,77 цента.