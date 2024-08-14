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Даже бензин в Финляндии теперь дешевле, чем в Эстонии

Эркки Эрилайд
, журналист
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Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter

По данным финских СМИ, цена на 95-й бензин на нескольких заправочных станциях северных соседей вчера упала до 1,67 евро за литр. В Эстонии на заправках Circle K сегодня в полдень то же самое топливо стоило 1,729 евро. Однако акцизный сбор в Финляндии гораздо выше.

Финские водители недоумевают, почему на этой неделе заправка их автомобилей стала намного дешевле, чем обычно. Цена за литр опустилась ниже 1,7 евро, в то время как в понедельник средняя цена 95-го бензина на заправках составляла 1,799 евро за литр, пишет Taloussanomat.

В Эстонии 95-й бензин в среду стоил около 1,68-1,73 евро за литр в зависимости от АЗС. В Финляндии автомобильное топливо обычно на 10-15 центов дороже из-за более высокого акциза. Например, если в Эстонии акциз на бензин составляет 56,3 цента за литр, в Финляндии он добавляет к цене литра 71,77 цента.

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