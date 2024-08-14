Директор школы по интересам из Центристской партии назвал лесных братьев боевиками. Осиновский: он должен покинуть свой пост

Пчелкин, который также является членом Таллиннского горсобрания, пояснил Postimees, что в основу поста легла историческая программа «Намедни» известного российского тележурналиста Леонида Парфенова. Однако в самом посте никаких упоминаний о программе нет. Его украшает плакат советских времен с красными флагами, на котором на литовском языке написано «Республиканский песенный вечер».