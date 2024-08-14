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Директор школы по интересам из Центристской партии назвал лесных братьев боевиками. Осиновский: он должен покинуть свой пост

rus.postimees.ee
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Директор школы по интересам Тондираба Сергей Пчёлкин.
Директор школы по интересам Тондираба Сергей Пчёлкин. Фото: Anastasija Tido

Директор таллиннской школы по интересам Тондираба и детского сада Куристику Сергей Пчелкин (Центристская партия) опубликовал пост, в котором назвал лесных братьев, сражавшихся за свободу Эстонии и Литвы, боевиками. В том числе он объяснил депортации необходимостью искоренить подполье. Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) считает, что директор школы оправдывает преступления против человечности.

Пчелкин, который также является членом Таллиннского горсобрания, пояснил Postimees, что в основу поста легла историческая программа «Намедни» известного российского тележурналиста Леонида Парфенова. Однако в самом посте никаких упоминаний о программе нет. Его украшает плакат советских времен с красными флагами, на котором на литовском языке написано «Республиканский песенный вечер».

На вопросы, почему он использует маркировку терминов из лексики советских репрессивных властей, таких как «бандгруппы» и «боевики», Пчелкин ответил: «Источник - "Намедни", Леонид Парфенов, Википедия (на освобожденной территории Литовской ССР действуют скрывающиеся в лесах и населенных пунктах вооруженные националистические бандгруппы так называемой "ЛЛА" (Литовская армия свободы - прим.ред), именующие себя "литовскими партизанами"».

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