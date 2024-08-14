Джапанди? Не знаю Узнайте, как создать у себя дома интерьер в самом модном стиле

Ничто не бросается в глаза и все имеет свое место. Фото: Ikea

2. Лаконичные, правильные формы дополняются круглыми, изогнутыми элементами и украшениями, вдохновленными природными мотивами. Эти предметы часто являются действительно природными элементами и делаются вручную. Зелень, такая как бонсай, бамбук или небольшие деревья, усиливают связь с природой. Перегородки и разделители комнат из натуральных материалов или деревянные ширмы могут обеспечить конфиденциальность, сохраняя при этом ощущение открытого пространства и добавляя визуальный эффект.

3. В интерьерах джапанди сочетаются различные фактуры материалов и тканей, сохраняя при этом гармонию за счет единой цветовой гаммы.

4. Цветовая палитра натуральная, в ней преобладают светлые пастельные оттенки, такие как кремовый, серый, бежевый, коричневый, светло-фиолетовый и желтый.

Цветовая гамма мягкая, приглушенная. Фото: Ikea

5. Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, бамбук и керамика, являются ключевыми для интерьеров джапанди. Текстиль, как правило, из хлопка, льна и шерсти, также играет важную роль, добавляя пространству мягкости и легкости.

6. Освещение способствует созданию спокойной, уютной атмосферы. Обычно это достигается мягким светом от напольных и настольных ламп, размещенных по всей комнате. Бумажный или деревянный абажур служит отличительным акцентом, идеально дополняя общую эстетику. Естественное освещение также очень важно в этом стиле: мягкий дневной свет придаст пространству ощущение покоя.

Мебель из натуральных материалов. Фото: Shutterstock

Как привнести в пространство стиль джапанди

«Определите основные функции пространства, которое вы проектируете, затем выберите нейтральную, землистую цветовую палитру. Выбирайте мебель, которая соответствует этим соображениям, отдавая предпочтение неброским предметам, демонстрирующим видимую текстуру дерева. Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, лен, бамбук и стекло. Помните, что стиль джапанди подчеркивает функциональность и минимализм, поэтому следите за тем, чтобы пространство было чистым и незагроможденным, и используйте закрытые решения для хранения, чтобы вещи не валялись на виду», - советует специалист по интерьеру.

Самый простой способ ввести стиль джапанди в существующее пространство - обновить текстиль: шторы, ковры, декоративные подушки, постельное белье. Используйте посуду в азиатском стиле. По словам дизайнера интерьера IKEA, это часто самое быстрое и эффективное решение, если вы хотите жить в стиле джапанди.