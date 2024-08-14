Термин japandi («джапанди») предполагает сочетание скандинавской простоты и японской эстетики. Это слияние создало уютный, минималистичный и элегантный стиль, который является одним из популярнейших на протяжении нескольких последних лет. Дизайнер интерьера рассказывает, как каждый может создать этот стиль у себя дома, и делится полезными советами.
Джапанди? Не знаю ⟩ Узнайте, как создать у себя дома интерьер в самом модном стиле
«Джапанди сочетает в себе лучшее из скандинавского и японского стилей: japandi = japan + scandi. Скандинавские интерьеры характеризуются функциональностью и простотой, в то время как японские подчеркивают минимализм, чистые линии и использование натуральных материалов. В результате дом, оформленный в этом стиле, обладает особой гармонией и дает ощущение спокойствия», - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.
По ее словам, стиль джапанди относительно новый, но его истоки уходят более чем на полвека назад, когда датские дизайнеры путешествовали в Японию за вдохновением и опытом. Современная эстетика джапанди появилась около шести лет назад и с тех пор становится все популярнее. Неудивительно, что этот стиль набирает популярность и в Эстонии.
Основные элементы джапанди
Для тех, кто хочет оформить свое пространство в стиле джапанди, дизайнер интерьера выделяет его основные элементы: «В первую очередь, стиль джапанди определяется минимализмом. Он включает только необходимую мебель, каждый предмет которой имеет четкую функцию, что обеспечивает практичность и отсутствие беспорядка. Закрытые решения для хранения играют здесь решающую роль, поскольку они скрывают предметы от глаз и способствуют формированию чистого, минималистичного образа», - объясняет Брита Миквере.
1. Мебель в интерьерах джапанди отличается лаконичными горизонтальными линиями и обычно невысокая. Например, придерживаясь этого стиля, выбирайте диваны и кресла с низкими спинками, а также журнальные столики или тумбы для телевизора на невысоких ножках, ближе к полу. Такой подход к дизайну отражает японскую традицию сидения на полу.
2. Лаконичные, правильные формы дополняются круглыми, изогнутыми элементами и украшениями, вдохновленными природными мотивами. Эти предметы часто являются действительно природными элементами и делаются вручную. Зелень, такая как бонсай, бамбук или небольшие деревья, усиливают связь с природой. Перегородки и разделители комнат из натуральных материалов или деревянные ширмы могут обеспечить конфиденциальность, сохраняя при этом ощущение открытого пространства и добавляя визуальный эффект.
3. В интерьерах джапанди сочетаются различные фактуры материалов и тканей, сохраняя при этом гармонию за счет единой цветовой гаммы.
4. Цветовая палитра натуральная, в ней преобладают светлые пастельные оттенки, такие как кремовый, серый, бежевый, коричневый, светло-фиолетовый и желтый.
5. Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, бамбук и керамика, являются ключевыми для интерьеров джапанди. Текстиль, как правило, из хлопка, льна и шерсти, также играет важную роль, добавляя пространству мягкости и легкости.
6. Освещение способствует созданию спокойной, уютной атмосферы. Обычно это достигается мягким светом от напольных и настольных ламп, размещенных по всей комнате. Бумажный или деревянный абажур служит отличительным акцентом, идеально дополняя общую эстетику. Естественное освещение также очень важно в этом стиле: мягкий дневной свет придаст пространству ощущение покоя.
Как привнести в пространство стиль джапанди
«Определите основные функции пространства, которое вы проектируете, затем выберите нейтральную, землистую цветовую палитру. Выбирайте мебель, которая соответствует этим соображениям, отдавая предпочтение неброским предметам, демонстрирующим видимую текстуру дерева. Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, лен, бамбук и стекло. Помните, что стиль джапанди подчеркивает функциональность и минимализм, поэтому следите за тем, чтобы пространство было чистым и незагроможденным, и используйте закрытые решения для хранения, чтобы вещи не валялись на виду», - советует специалист по интерьеру.
Самый простой способ ввести стиль джапанди в существующее пространство - обновить текстиль: шторы, ковры, декоративные подушки, постельное белье. Используйте посуду в азиатском стиле. По словам дизайнера интерьера IKEA, это часто самое быстрое и эффективное решение, если вы хотите жить в стиле джапанди.