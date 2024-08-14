Самая радикальная радиостанция Эстонии прекратит свое существование

Перевод: Валерия Ермакова

Главный редактор радиостанции Маргус Лепа пояснил, что радиостанция, которая существует уже 30 лет, вынуждена прекратить свою деятельность из-за проблем со здоровьем самого Лепа. После того как он получил тревожный диагноз, он решил не продлевать лицензию на радиовещание.

Лепа выразил надежду, что сможет продолжить заниматься радиовещанием в интернете, но больше не хочет удерживать FM-частоту 99,3. «Боли настолько сильные, что я не могу рисковать - приглашаю гостя, а разговаривать с ним не получается. Это слишком рискованно, - объяснил он. - Если я правильно помню, диагноз - невралгия тройничного нерва, и боли действительно очень мучительные».

Маргус Лепа в 1999 году. Фото: Эва Рентер

Лепа опасается, что из-за состояния здоровья он не сможет соблюдать все правила, связанные с радиовещанием, но продолжение работы в интернете даст ему больше свободы.

Радиостанция работает уже 30 лет и начала свою деятельность в молодежном доме Нымме в конце существования Советского Союза, а на FM-частоту перешла осенью 1992 года. В настоящее время станция вещает в Таллинне и Харьюмаа и доступна в интернете.

Новые лицензии на радиовещание начнут действовать с 17 ноября этого года. Осенью прекратит работу также русская радиостанция «Юмор FM», на ее частоте продолжит вещание украинская радиостанция drUzi. Частоту русскоязычной радиостанции «Народное Радио», принадлежащей Duo Media, займет радиостанция Maximum, также вещающая на русском языке.