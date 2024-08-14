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Департамент транспорта тестирует экологически чистый «зеленый асфальт»

BNS
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Ремонт асфальта. Иллюстративное фото.
Ремонт асфальта. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Департамент транспорта на следующей неделе уложит в Ярвамаа на дорогах для проезда и легкого движения испытательный участок «зеленого асфальта», то есть асфальта с частичным содержанием биосвязующего.

Это будет первый тестовый участок государственной дороги в Эстонии, где Департамент транспорта использует лигнин в качестве заменителя битума в асфальтовых смесях.

Использование лигнина позволит частично заменить нефтяной битум в асфальтобетонных смесях и тем самым снизить воздействие асфальтовой смеси на окружающую среду.

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