Департамент транспорта на следующей неделе уложит в Ярвамаа на дорогах для проезда и легкого движения испытательный участок «зеленого асфальта», то есть асфальта с частичным содержанием биосвязующего.
Департамент транспорта тестирует экологически чистый «зеленый асфальт»
Это будет первый тестовый участок государственной дороги в Эстонии, где Департамент транспорта использует лигнин в качестве заменителя битума в асфальтовых смесях.
Использование лигнина позволит частично заменить нефтяной битум в асфальтобетонных смесях и тем самым снизить воздействие асфальтовой смеси на окружающую среду.