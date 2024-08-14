Департамент здоровья предупреждает: купаться у «Русалки» опасно

За последние две недели в Таллиннскую детскую больницу поступило около 15 пациентов, у которых были диагностированы различные инфекции пищеварительного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею. Все они купались на пляже Инглиранд у памятника «Русалка».