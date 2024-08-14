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Департамент здоровья предупреждает: купаться у «Русалки» опасно

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Памятник «Русалка» в Таллинне
Памятник «Русалка» в Таллинне Фото: Visit Estonia

За последние две недели в Таллиннскую детскую больницу поступило около 15 пациентов, у которых были диагностированы различные инфекции пищеварительного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею. Все они купались на пляже Инглиранд у памятника «Русалка».

Инглиранд не является официальным местом для купания, поэтому купание на пляже строго не рекомендуется. Через загрязненную воду можно заразиться кишечными инфекциями, при этом особенному риску подвергаются дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.

Департамент здоровья связался с Таллиннской горуправой и дал рекомендации обновить знаки, запрещающие купание. Результаты пробы воды, взятой на пляже Инглиранд, станут известны 16 августа.

Департамент здоровья рекомендует купаться лишь там, где это разрешено, поскольку в этих местах ведется учет качества воды и они контролируются.

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