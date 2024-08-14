За последние две недели в Таллиннскую детскую больницу поступило около 15 пациентов, у которых были диагностированы различные инфекции пищеварительного тракта, вызвавшие сильную рвоту и диарею. Все они купались на пляже Инглиранд у памятника «Русалка».
Департамент здоровья предупреждает: купаться у «Русалки» опасно
Инглиранд не является официальным местом для купания, поэтому купание на пляже строго не рекомендуется. Через загрязненную воду можно заразиться кишечными инфекциями, при этом особенному риску подвергаются дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой.
Департамент здоровья связался с Таллиннской горуправой и дал рекомендации обновить знаки, запрещающие купание. Результаты пробы воды, взятой на пляже Инглиранд, станут известны 16 августа.
Департамент здоровья рекомендует купаться лишь там, где это разрешено, поскольку в этих местах ведется учет качества воды и они контролируются.