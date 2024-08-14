Помогите и вы! Управа района Кесклинн поможет найти новый дом старым книгам

В рамках обмена книгами каждый желающий может принести в здание управы до пяти ненужных ему книг, которые смогут найти нового благодарного хозяина на фестивале «Литературная улица».

«Поскольку фестиваль «Литературная улица» уже стал традицией, перед очередным фестивалем управа Кесклинна предлагает всем посмотреть на свои книжные полки и задаться вопросом, сколько книг там уже давно остаются нетронутыми и просто собирают пыль, ведь ими можно порадовать новых читателей», сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Книги принимают в зале обслуживания управы (Нунне, 18) с 14 августа до 11 сентября по рабочим дням (пн 8:15–18:00, вт–чт 8:15– 17:00, пт 8:15–16:00). Также можно пополнить полку для обмена книгами на фестивале «Литературная улица». При желании там можно и просто взять понравившуюся книгу.

Книги, оставшиеся после фестиваля, будут распределены по книжным полкам в летнем парке на Ратушной площади и в читальном павильоне «Белый лист» на пересечении улиц Койдула и Фельмани. Детские книги попадут в детский дневной центр при Кесклиннаском социальном центре.

Фестиваль «Литературная улица» пройдет 14 сентября на улице Лидия Койдула в Кадриорге. Прямо или косвенно связанные с литературой организации соберутся там на один день, чтобы предложить посетителям насыщенную культурную программу.

Состоятся презентации книг, дискуссии, съемки литературных и культурных дебатов, встречи с писателями, литературные чтения, музыкальные и театральные представления и многое другое. Более подробная информация содержится на сайте фестиваля «Литературная улица».