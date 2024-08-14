KRYMOV-FEST: спектакли Дмитрия Крымова покажут в Таллинне на большом экране

В программе - кинопоказ спектаклей «Дон Жуан. Генеральная репетиция» и «Костик», которые больше нельзя увидеть ни на одной сцене в мире. Представленные в Artis.Kino киноверсии - единственный доступный способ увидеть спектакли, ставшие легендой. Центральным событием фестиваля станет творческий вечер Дмитрия Крымова в Русском театре, который в форме открытого разговора проведет журналист Сергей Николаевич.

После отъезда Крымова из России больше не идет на сцене Театра-мастерской Петра Фоменко спектакль «Дон Жуан. Генеральная репетиция», получивший девять номинаций на премию «Золотая маска», две из которых стали премиями: Евгению Цыганову за лучшую мужскую роль и Дмитрию Крымову за лучшую режиссуру. Спектакль «Костик» был сыгран в последний раз в Санкт-Петербурге на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 24 ноября 2022 года.

«Дон Жуан» исследует процесс репетиции как форму существования художника, а «Костик» - выбор и судьбы героев в театральном мире. Эти истории полны символизма и метафор, от балетных пар на фоне осенних листьев до создания кладбищенских декораций. Зависимость от сцены, одержимость ею, красной нитью проходят через оба спектакля: герои Крымова не могут жить без театра.

Запланированные мероприятия «Дон Жуан. Генеральная репетиция», 7 сентября, Artis Kino



«Костик», 8 сентября, Artis Kino



«В понедельник и больше никогда»: творческий вечер с Дмитрием Крымовым, 9 сентября, Vene Teater