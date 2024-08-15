Rus.Postimees рассказывает историю девушки из России, которая убежала от войны после начала масштабных репрессий в отношении антивоенных активистов, не нашла защиты в Эстонии на уровне государства, но нашла любовь. Однако девушке закрыли въезд в Эстонию. В МВД уверены, что россиянка до заключения брака с бывшим служащим Сил обороны должна была учесть невозможность «вести семейную жизнь в Эстонии».
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Россиянке отказали в убежище в Эстонии, она вступила в брак с эстонцем, но в страну ей все равно нельзя
В редакцию Rus.Postimees обратилась россиянка Лина (имя изменено в целях безопасности нашей собеседницы, т.к. она находится на территории РФ). Весной 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, девушка, которая участвовала в антивоенных протестах в РФ, приехала в Эстонию и попросила о международной защите.