Директор детского сада Пчелкин: в борьбе за власть социал-демократы прибегли к самым грязным приемам и фантасмагорическому воображению

Ниже Rus.Postimees публикует текст Сергея Пчелкина в полном объеме без изменений.

Так как мой пост в социальных сетях о советской оккупации получил широкий резонанс, я считаю необходимым более подробно объяснить его содержание. Текст в посте взят из исторической книги российского телеведущего Леонида Парфенова «Намедни». Это автор, который неоднократно посещал Эстонию, в начале этого года представил в Таллинне свою последнюю книгу, и сейчас он находится в списке запрещенных авторов в России.

Цель моего поста была объяснить людям русскоязычного населения, проживающим в Эстонии, что оккупационным властям Советского Союза не удалось подчинить местных жителей, и значительную роль в сопротивлении сыграли лесные братья. В своем тексте я ни разу не называл лесных братьев боевиками, и интерпретация мэра Евгения Осиновского, что я оправдываю преступления против человечности, является политическим искажением истины и обманом. Поскольку социал-демократы поставили цель устранить членов Центристской партии из городских учреждений Таллинна, они прибегают к самым грязным приемам и фантасмагорическому воображению.

Прежде чем заниматься травлей на рабочем месте, социал-демократам следует взглянуть в зеркало. Сначала была предложена кандидатура на пост старейшины района Ласнамяэ человеку, который как в словах, так и в делах проявлял пророссийские настроения, в том числе собирал пожертвования для военных ветеранов Советского Союза, оккупировавших Эстонию, и служил интересам путинской власти. Затем на пост министра был назначен Владимир Свет, который еще недавно отказывался занимать ясную позицию по поводу принадлежности полуострова Крым, оккупированного Россией.

Для предотвращения недоразумений повторяю, что я осуждаю военные действия России в Украине и являюсь патриотом независимой Эстонии. Я проработал девять лет в качестве помощника полицейского и недавно был удостоен медали за службу от директора Департамента полиции и пограничной охраны. Кроме того, я преподавал физику на эстонском языке в гимназии Мустйыэ в Таллинне и приложил значительные усилия, будучи директором детского сада «Куристику», чтобы перейти на обучение на эстонском языке.

Пост Сергея Пчелкина в Facebook. Фото: Sergei Ptsjolkini Facebook.