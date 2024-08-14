Латвийская национальная авиакомпания airBaltic завершила первое полугодие этого года с убытками в размере 88,8 млн евро, что резко контрастирует с прибылью, полученной за аналогичный период прошлого года, пишет новостной портал RUS.TVNET.
airBaltic завершила первое полугодие с убытками в десятки миллионов евро
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в среду, 14 августа, представляя отчет о финансовых результатах перед инвесторами сообщил, что оборот компании в этот период вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и составил 339,3 млн евро.
Гаусс сообщил, что выручка авиакомпании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в первом полугодии составила 76,5 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 39,2%, а средний показатель заполняемости самолетов вырос с 74,5% до 76,9%.
По словам Гаусса, убытки авиакомпании, несмотря на положительные показатели, связаны с дефицитом двигателей Pratt&Whitney в 2024 году, а также расходам на амортизацию из-за полного технического обслуживания двигателей раньше срока, что частично связано с проблемами поставок.
«Убытки обусловлены также снижением стоимости валют и единовременными расходами на досрочное погашение наших предыдущих облигаций. Тем не менее, наши результаты в первом полугодии соответствуют целевым показателям и прогноз на текущий год остается оптимистичным», - сказал Гаусс.
В первом полугодии airBaltic перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 11,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество выполненных рейсов, включая услугу аренды самолетов, увеличилось до 34 100, что на 11,8% больше.
Гаусс отметил, что авиакомпания хорошо начала первое полугодие - выросло количество и рейсов и пассажиров.
Комментируя планы первичного публичного размещения акций (IPO), Гаусс отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, который планирует провести IPO во второй половине этого года. Более подробной информации об инвесторе он не предоставил, подчеркнув, что airBaltic продолжает двигаться в направлении IPO во втором полугодии этого года, но повлиять на сроки может ситуация на рынке.
В полугодовом отчете компании поясняется, что во втором квартале этого года airBaltic пережила значительную нехватку двигателей, в результате чего шесть самолетов были выведены из эксплуатации, таким образом, у авиакомпании были значительно более высокие расходы по ACMI, связанные с отменой полетов.
Директор по оперативному управлению airBaltic Паул Цалитис отметил, что проблемы с двигателями могут продолжаться один-два года. В свою очередь, финансовый директор Витолд Яковлев дополнил, что ожидаемое отрицательное влияние на весь 2024 год в связи с проблемами с двигателями может составить 40 млн евро, включая 35 млн евро в первом полугодии.
Таким образом, на убытки airBaltic первого полугодия в размере 35 млн повлияли проблемы с двигателями, снижение стоимости валюты в размере 16 млн евро, а 3,4 млн евро составили разовые выплаты, связанные с досрочным погашением облигаций.
В отчете поясняется, что основное отличие по сравнению с 2023 годом связано с уровнем компенсаций, полученных от Pratt &Whitney за сбои в работе. Авиакомпания продолжает переговоры с Pratt&Whitney об объеме коммерческой поддержки, которая будет обеспечена в 2024 году, в том числе в первом полугодии текущего года, говорится в отчете.
Кроме того, представители airBaltic сообщили, что продолжается работа по тестированию системы StarLink для подключения к интернету SpaceX и до конца этого года планируется сертификация StarLink, таким образом, с первого квартала следующего года может быть начато использование системы.
В целом в этом году airBaltic прогнозирует доходы от 750 до 755 млн евро, количество перевезенных пассажиров - от 5 до 5,2 млн, а также более 70 000 выполненных полетов и EBITDAR от 200 до 220 млн евро.
Оборот airBaltic в первом полугодии 2023 года составил 291,3 млн евро, прибыль - 14,604 млн евро.
Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 полетов, или на 18,3% больше.
Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.