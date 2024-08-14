На учете в Кассе по безработице состоят 3277 украинских беженцев

В конце июня на учете в Эстонской Кассе по безработице числилось 3241 украинцев, получивших международную защиту.

В прошлом месяце на учет в качестве безработных встали 614 украинских военных беженцев, как сообщает Касса по безработице. За этот же период с учета было снято 529 человек, из которых 101 по собственному желанию, а 311 нашли работу. С момента начала регистрации, 14 марта 2022 года, с учета было снято 27 197 украинских военных беженцев, 19 047 из них нашли работу.

В регионе Харьюмаа работу ищут 57,2 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа - 13,7 процента, а в Тартуском уезде - 10,1 процента.

Из всех зарегистрированных беженцев 75,3 процента составляют женщины, а 24,7 процента - мужчины. В возрастной группе 16–24 года находится 14,9 процента, 70,9 процента - в группе 25–54 года, и 14,2 процента - это люди старше 54 лет.

У 61,2 процента украинских беженцев, вставших на учет, есть высшее образование, у 15,4 процента - специальное, 19,3 процента не имеют специального образования, а данные об образовании четырех процентов отсутствуют.

По последней профессии больше всего зарегистрировано разнорабочих - 22,3 процента. За ними следуют работники сферы обслуживания и торговли - 18,3 процента, 12,2 процента - специалисты высшего звена, 8,5 процента - техники, специалисты среднего звена и операторы машин. Без трудового стажа - 11,4 процента.

В прошлом месяце пособие по безработице получили 194 человека (31,6 процента) из новых зарегистрированных безработных. Всего пособие или компенсацию получают 67,1 процента зарегистрированных.

В 2023 году в качестве безработных были зарегистрированы 8426 украинских военных беженцев, а регистрацию прекратили 10 677 человек, из которых 7357 нашли работу.