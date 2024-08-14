Как бы там ни было, но, похоже, Киев готов пойти на эту рискованную военную игру.

Украинские солдаты взяли передышку в Сумской области, недалеко от границы с Россией, 12 августа 2024 года. Фото: SCANPIX

Такого уровня активности в Сумской области, граничащей с Россией, я не видел со времен отвоевания своих территорий в 2022 году, когда украинцы наносили удар за ударом, и ветер, казалось, дул в их паруса.

Это, несомненно, вносит долгожданную перемену в ползучий характер войны на истощение последних 18 месяцев, но называть это успехом или неудачей было бы преждевременно.

Цель операции остается во многом неясной, хотя президент Владимир Зеленский говорил о нанесении ударов по районам, из которых Россия может атаковать Украину, и о приближении к «справедливому миру».

При этом очевидно, что Киев направляет туда свои отборные силы.

Крепкого вида украинские бойцы толпятся вокруг боевых машин. Большинство вежливо отказываются от беседы с журналистом. Некоторые выглядят изможденными.

Украинские военнослужащие управляют бронированной военной машиной в Сумской области, недалеко от границы с Россией. Фото: SCANPIX

Би-би-си удалось пообщаться в мессенджере с одним из солдат, который находится на российской территории.

По его словам, потребовались месяцы планирования для того, чтобы побудить Москву вывести подразделения с других участков фронта в Украине и перебросить их в Курскую область.

«Сработал элемент неожиданности, - говорит он. - Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. В ночь на 6 августа границу пересекли первые группы, и было несколько направлений».

«Почти сразу мы вышли на западную окраину Суджи», - добавляет он.