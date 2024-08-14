Самый крупный район Таллинна уже почти пять месяцев остается без старейшины

Перевод: Каролийна Вертяева

Согласно коалиционному соглашению, должность старейшины Ласнамяэ должна была достаться социал-демократам, но они так и не смогли найти подходящего кандидата.

26 марта Таллиннское городское собрание инициировала вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, члену Центристской партии. Создание новой коалиции и подписание коалиционного соглашения заняли время, и подписи были поставлены только в середине апреля.

После этого начался процесс назначения старейшин районов один за другим. Социал-демократы нашли кандидата на пост старейшины Ласнамяэ только в мае.

16 мая общественности была представлена кандидатура Татьяны Лавровой, которая изучала относящуюся к альтернативной медицине холистическую регрессионную терапию и много лет занималась уходом за ветеранами. Однако интерес общественности, вероятно, превысил пределы терпимости Лавровой, и она довольно быстро объявила о своем отказе от кандидатуры на пост старейшины.

В июле был найден заместитель старейшины района Ласнамяэ и нынешний исполняющий обязанности Кирилл Клаус. Клаус участвовал в открытом конкурсе и сам подтвердил, что подал заявку на должность заместителя вакантного поста.

Во вторник Postimees спросил у мэра Евгения Осиновского, как продвигается поиск кандидата на должность старейшины района, он ответил лишь: «Как только будут результаты, мы их обязательно сообщим!»