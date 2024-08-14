После мартовского переворота новая коалиция Таллинна до сих пор не смогла найти старейшину для района Ласнамяэ, где проживает более 115 000 человек.
Самый крупный район Таллинна уже почти пять месяцев остается без старейшины
Перевод: Каролийна Вертяева
Согласно коалиционному соглашению, должность старейшины Ласнамяэ должна была достаться социал-демократам, но они так и не смогли найти подходящего кандидата.
26 марта Таллиннское городское собрание инициировала вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту, члену Центристской партии. Создание новой коалиции и подписание коалиционного соглашения заняли время, и подписи были поставлены только в середине апреля.
После этого начался процесс назначения старейшин районов один за другим. Социал-демократы нашли кандидата на пост старейшины Ласнамяэ только в мае.
16 мая общественности была представлена кандидатура Татьяны Лавровой, которая изучала относящуюся к альтернативной медицине холистическую регрессионную терапию и много лет занималась уходом за ветеранами. Однако интерес общественности, вероятно, превысил пределы терпимости Лавровой, и она довольно быстро объявила о своем отказе от кандидатуры на пост старейшины.
В июле был найден заместитель старейшины района Ласнамяэ и нынешний исполняющий обязанности Кирилл Клаус. Клаус участвовал в открытом конкурсе и сам подтвердил, что подал заявку на должность заместителя вакантного поста.
Во вторник Postimees спросил у мэра Евгения Осиновского, как продвигается поиск кандидата на должность старейшины района, он ответил лишь: «Как только будут результаты, мы их обязательно сообщим!»