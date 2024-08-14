Сауна, ужин и важные переговоры: как прошла встреча Михала и Орпо

Премьер-министр прибыл в Хельсинки еще во вторник вечером. Финский коллега Орпо приветствовал его ужином и совместным походом в баню. «То, что премьер-министры обсуждают в бане политику и мировые дела, хорошо показывает, как близки мы с финнами. И в культурном, и политическом плане», - сказал Михал.

В первой половине дня премьер-министры встретились вновь и затем провели совместную пресс-конференцию. «У Эстонии и Финляндии отличные отношения. Мы друзья, соседи и союзники, - сказал Михал на пресс-конференции. - Нас объединяют общие вызовы в сфере безопасности и экономике».

Премьер-министр также поблагодарил финского коллегу за сотрудничество во время ремонта критически важной подводной инфраструктуры. «Лучшее сообщение в Северно-Балтийском регионе - наша общая цель. Я рад, что уже идет работа над новым электрическим кабелем Estlink 3. Это позволит еще сильнее повысить энергетическую безопасность нашего региона и гарантировать нашим потребителям и предприятиям доступные цены на энергоносители», - сказал он.

По словам Михала, важными темами на встрече премьер-министров также были улучшение конкурентоспособности региона и сотрудничество в ЕС. «Мы вместе с Финляндией поддерживаем более сильный общий рынок ЕС, фундаментом которого являются равные возможности и честная конкуренция. Мы должны продолжать работу по сокращению бюрократии и найти новые возможности усиления цифрового сотрудничества».

На встрече с президентом Александром Стуббом основательно обсуждались сотрудничество в сфере безопасности в регионе и НАТО, а также дальнейшая поддержка Украины. «Финляндия и Эстония твердо продолжают поддерживать Украину. Эстония дала долгосрочное обещание ежегодно выделять в поддержку Украины 0,25 процента нашего ВВП и мы призываем и наших союзников к тому же», - сказал премьер-министр.

«Мы также должны продолжать работу по укреплению санкций и привлечению России к ответственности. В конце концов, Россия, а не наш налогоплательщик должна возместить украинцам причиненный ущерб», - добавил Михал.