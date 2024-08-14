Поля под водой: министерство разрабатывает план помощи аграриям

Перевод: Каролийна Вертяева

Избыточное количество осадков на полях требует немедленных решений. «Неблагоприятные погодные условия значительно повлияли на рост растений и урожай. Мы обсудили с производителями возможные меры для смягчения ситуации», - отметила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

Производители выразили обеспокоенность тем, что из-за обильных дождей выполнение некоторых условий для получения субсидий стало крайне сложным. Например, это касается обязательства по созданию зимнего растительного покрова и соблюдению севооборота.

Министерство рассмотрело предложения производителей и пришло к выводу, что в отношении зимнего растительного покрова возможны исключения, обусловленные погодными условиями. «Если фермер не может обеспечить зимний растительный покров из-за форс-мажора или исключительных обстоятельств, PRIA (Эстонский совет по сельскому хозяйству и сельской жизни) может учесть это, не назначать штраф и выплачивать субсидию», - объяснил заместитель канцлера по биоэкономике Мадис Пяртель.

Он также подчеркнул, что о таких случаях необходимо своевременно сообщать в PRIA и документировать их в соответствии с инструкциями совета.

Министр и министерство поблагодарили сельскохозяйственные организации за сбор информации и предложенные решения. Помимо введения исключений, министерство планирует обсудить ситуацию с Европейской комиссией и найти способы компенсировать убытки в наиболее пострадавших секторах.

Подробные инструкции по уведомлению о дождевом ущербе доступны на сайте PRIA.