Сплошное бескультурье Александр Жеделев, человек-кремень – о новой музыке, выборе языка и ресурсах абсурда

Когда я произносил свою обычную подводку, я заметил, что Александр меня снимает на телефон. Ну хорошо же, подумал я, это не иначе как интерес человека, профессионально занимающегося организацией звуков. Не удивлюсь, если в один прекрасный день услышу кусоу своего бормотания в качестве сэмпла на очередной записи выдающегося компохитора наших дней... Но я все равно для начала сбился и принялся рассуждать о фамилии, отфутболив заготовленные вопросы...

Александр Жеделев-Фаренштейн в студии Postimees. Фото: Ян Левченко

Конечно, о музыке, если всерьез, говорить очень сложно, потому что у нее нет никакого содержания. Слова всегда сами по себе, пусть песня и делает вид, что не может с другими словами. Многих это может и разочаровать, однако на самом деле она оттого и свободна. От национальности, от условностей происхождения, от культурной миссии.

Музыка преображает, но ничему не учит. И как же это хорошо. В связи с готовящейся премьерой альбома, который выйдет одновременно со спектаклем «Очень много солнца» по произведениям Даниила Хармса и других членов группы ОБЭРИУ, мы и обсудили эти неуловимые и такие важные свойства музыки.