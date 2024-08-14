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Жуткая находка в Латвии: на мусорном полигоне обнаружено тело младенца

rus.postimees.ee rus.tvnet.lv/LETA
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Мусоные баки. Снимок несет иллюстративный характер.
Мусоные баки. Снимок несет иллюстративный характер. Фото: Частный архив

В Латвии в ходе расследования гибели новорожденной девочки, найденной на мусорном полигоне, полиция получила результаты медицинских обследований, но они не помогли установить виновных, передает RUS.TVNET.

Полиция получила результаты медицинских обследований, но они не позволяют найти виновных. Одна из причин заключается в том, что женщины вряд ли зарегистрировали свою беременность.

Во все медицинские учреждения и гинекологические кабинеты направлены запросы. Однако положительного ответа не последовало.

Ранее сообщалось, что 7 марта этого года в Латвийскую Государственную полицию поступила информация о том, что в в Гробиньской волости Южнокурземского края в пункте сортировки мусорного полигона было найдено тело новорожденной девочки.

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона «Преступления против здоровья лица».

Тело младенца нашли не на самом мусорном полигоне, а в сортировочном цехе, где сортируют раздельно собранный мусор. «Насколько я слышал, тело нашли в потоке картонной упаковки», - рассказал член правления Лиепайского мусорного полигона Нормунд Ниедолс.

Как сообщила руководитель проектов по связям с общественностью SIA Eco Baltia vide Алисе Звайгзне, 7 марта около 11:00 на сортировочном заводе Skudras работники, которые занимаются ручной сортировкой отходов, обнаружили тело младенца. Линию сортировки немедленно остановили, была вызвана полиция.

Как сообщила Звайгзне, отходы на завод поступают из нескольких регионов Курземе и сортируются перед отправкой на свалку, поэтому судить о том, откуда их привезли - трудно. «С учетом процесса расследования мы не можем в данный момент предоставить более подробные комментарии», - сказала представитель предприятия.

Утром 12 мая полиция получила информацию о том, что в мусорном контейнере на парковке на улице Бангу, 61, в Вентспилсе найдено, вероятно, тело новорожденного недоношенного ребенка. Возбуждено уголовное дело.

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