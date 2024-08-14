В Латвии в ходе расследования гибели новорожденной девочки, найденной на мусорном полигоне, полиция получила результаты медицинских обследований, но они не помогли установить виновных, передает RUS.TVNET.
Жуткая находка в Латвии: на мусорном полигоне обнаружено тело младенца
Полиция получила результаты медицинских обследований, но они не позволяют найти виновных. Одна из причин заключается в том, что женщины вряд ли зарегистрировали свою беременность.
Во все медицинские учреждения и гинекологические кабинеты направлены запросы. Однако положительного ответа не последовало.
Ранее сообщалось, что 7 марта этого года в Латвийскую Государственную полицию поступила информация о том, что в в Гробиньской волости Южнокурземского края в пункте сортировки мусорного полигона было найдено тело новорожденной девочки.
В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона «Преступления против здоровья лица».
Тело младенца нашли не на самом мусорном полигоне, а в сортировочном цехе, где сортируют раздельно собранный мусор. «Насколько я слышал, тело нашли в потоке картонной упаковки», - рассказал член правления Лиепайского мусорного полигона Нормунд Ниедолс.
Как сообщила руководитель проектов по связям с общественностью SIA Eco Baltia vide Алисе Звайгзне, 7 марта около 11:00 на сортировочном заводе Skudras работники, которые занимаются ручной сортировкой отходов, обнаружили тело младенца. Линию сортировки немедленно остановили, была вызвана полиция.
Как сообщила Звайгзне, отходы на завод поступают из нескольких регионов Курземе и сортируются перед отправкой на свалку, поэтому судить о том, откуда их привезли - трудно. «С учетом процесса расследования мы не можем в данный момент предоставить более подробные комментарии», - сказала представитель предприятия.
Утром 12 мая полиция получила информацию о том, что в мусорном контейнере на парковке на улице Бангу, 61, в Вентспилсе найдено, вероятно, тело новорожденного недоношенного ребенка. Возбуждено уголовное дело.