Институт финансов Swedbank сравнил цены на школьные принадлежности для первоклассников на основе электронных покупок в четырех крупнейших торговых сетях. Выяснилось, что в этом году самая дешевая корзина школьных товаров вернулась на уровень 2022 года.
Сравнение цен: стоимость школьных принадлежностей в большинстве магазинов снизилась
В начале августа самый дешевый выбор необходимых школьных принадлежностей за 18,04 евро предлагает Barbora, которая второй год подряд завоевала звание самого дешевого интернет-магазина. По сравнению с прошлым годом падение цен в той же торговой сети составило почти 17%.
По словам руководителя отдела финансового образования Swedbank Греты Кохо, очевидно, что рост цен на школьные принадлежности приостановился.
«Если в прошлом году самая дешевая корзина школьных товаров стоила 21,66 евро, то в этом году она составит 18,04 евро. За год общая стоимость 22 продуктов, включенных в исследование, в интернет-магазинах Barbora, ePrisma и Rimi снизилась, а в e-Selver – осталась на уровне 2023 года. Это изменение немного облегчает жизнь родителям», - отметила Кохо.
При сравнении цен на школьные принадлежности учитываются конкретные расходы на подготовку к школе, поэтому разумно планировать свои покупки заранее.
«Зачастую необходимо также проверить гардероб или привести в порядок детскую комнату. Чтобы контролировать расходы, стоит подумать как о распределении расходов, так и о вторичном использовании, например, ранец, школьную форму или мебель можно купить с рук. Также стоит покупать товары в рамках кампаний», - добавила она.
По сравнению с прошлым годом рейтинг магазинов при сравнении цен на школьные товары остался прежним. Самые доступные школьные принадлежности в этом году можно снова купить в магазине Barbora, где они стоят 18,04 евро. За ними следует ePrisma, где они стоят 21,18 евро, в e-Selver цена самых доступных школьных товаров составляет 27,04 евро, а в интернет-магазине Rimi – 28,02 евро.
В интернет-магазинах Barbora, ePrisma и Rimi цена самой дешевой корзины для покупок школьных принадлежностей за год снизилась в среднем на 3,32 евро. В e-Selver цена корзины для покупок осталась на прежнем уровне, годовой рост цен составил 0,50 евро.
Сравнение цен на школьные принадлежности в интернет-магазинах было проведено 8 августа.
В список сравниваемых товаров вошли цветные карандаши (12 шт.), фломастеры (12 шт.), простой карандаш, линейка 20 см, краски гуашь (6 шт.), стаканчик для воды, кисточки (3 шт.), клей-карандаш, точилка, пинал, масляная пастель (12 шт.), тетрадь в клеточку, тетрадь в линейку, тетрадь со вспомогательными линиями, бумага оборачивания или пластиковые обложки, пластилин, ластик, альбомы для рисования А3 и А4, ножницы, цветная бумага и папка для хранения рабочих листов. Для сравнения цен был выбран самый дешевый товар каждой категории, найденный в соответствующем интернет-магазине. Цены на одни и те же товары в разных магазинах могут отличаться.
Школьные принадлежности для сравнения цен основывались на списках рекомендуемых школьных принадлежностей для первоклассников, которые были доступны на сайте Тойлаской гимназии, основной школы имени К.Р. Якобсона в Торма и Молодёжной школы Курессааре.
Кохо также напомнила родителям о школьных пособиях по месту жительства ребенка. Например, в Таллинне ранцевое пособие составляет 320 евро, в Тарту школьное пособие для первоклассника составляет 50 евро, в Пярну – 150 евро.
«Это довольно значительная сумма, которая, безусловно, поможет справиться с крупными разовыми расходами в начале учебного года. Поскольку правила выдачи ранцевого пособия различаются в зависимости от региона, стоит заранее ознакомиться с возможностями. Например, в Таллинне и Тарту пособия выплачиваются не только детям, которые идут в первый класс, но и тем, кто идет во 2-й и 3-й классы», - отметила она.
Цель Института финансов Swedbank – поспособствовать финансовой грамотности и финансовому благополучию жителей Эстонии. Для этого мы анализируем факторы, влияющие на финансовую грамотность жителей, и предоставляем информацию и практические советы по планированию личных финансов.