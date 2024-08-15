Сравнение цен: стоимость школьных принадлежностей в большинстве магазинов снизилась

В интернет-магазинах Barbora, ePrisma и Rimi цена самой дешевой корзины для покупок школьных принадлежностей за год снизилась в среднем на 3,32 евро. В e-Selver цена корзины для покупок осталась на прежнем уровне, годовой рост цен составил 0,50 евро.

Сравнение цен на школьные принадлежности в интернет-магазинах было проведено 8 августа.

В список сравниваемых товаров вошли цветные карандаши (12 шт.), фломастеры (12 шт.), простой карандаш, линейка 20 см, краски гуашь (6 шт.), стаканчик для воды, кисточки (3 шт.), клей-карандаш, точилка, пинал, масляная пастель (12 шт.), тетрадь в клеточку, тетрадь в линейку, тетрадь со вспомогательными линиями, бумага оборачивания или пластиковые обложки, пластилин, ластик, альбомы для рисования А3 и А4, ножницы, цветная бумага и папка для хранения рабочих листов. Для сравнения цен был выбран самый дешевый товар каждой категории, найденный в соответствующем интернет-магазине. Цены на одни и те же товары в разных магазинах могут отличаться.

Школьные принадлежности для сравнения цен основывались на списках рекомендуемых школьных принадлежностей для первоклассников, которые были доступны на сайте Тойлаской гимназии, основной школы имени К.Р. Якобсона в Торма и Молодёжной школы Курессааре.

Кохо также напомнила родителям о школьных пособиях по месту жительства ребенка. Например, в Таллинне ранцевое пособие составляет 320 евро, в Тарту школьное пособие для первоклассника составляет 50 евро, в Пярну – 150 евро.

«Это довольно значительная сумма, которая, безусловно, поможет справиться с крупными разовыми расходами в начале учебного года. Поскольку правила выдачи ранцевого пособия различаются в зависимости от региона, стоит заранее ознакомиться с возможностями. Например, в Таллинне и Тарту пособия выплачиваются не только детям, которые идут в первый класс, но и тем, кто идет во 2-й и 3-й классы», - отметила она.

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