Тартуским студентам жилья хватает, но им нужно быть готовыми к повышению цен. Плата за место в общежитии повысилась на 10%, а на рынке частных квартир цены по сравнению с прошлым годом выросли на несколько десятков евро, пишет Rus.ERR.
Доступность жилья в Тарту улучшилась, но студентам следует учитывать рост цен на аренду
»В целом, если речь идет о сезонных квартирах, в основном одно- и двухкомнатных, то их цена может достигать 400 евро. Именно здесь сейчас больше всего влияет спрос со стороны студентов. Думаю, что рост цен на аренду составляет от 20 до 50 евро», – сообщила менеджер по продажам бюро недвижимости Uus Maa Кристи Тобрелутс.