Доступность жилья в Тарту улучшилась, но студентам следует учитывать рост цен на аренду

»В целом, если речь идет о сезонных квартирах, в основном одно- и двухкомнатных, то их цена может достигать 400 евро. Именно здесь сейчас больше всего влияет спрос со стороны студентов. Думаю, что рост цен на аренду составляет от 20 до 50 евро», – сообщила менеджер по продажам бюро недвижимости Uus Maa Кристи Тобрелутс.