В Эстонии выросло число людей, которые числятся безработными более года

В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые проживают или планируют жить в Эстонии на протяжении как минимум одного года. Количество военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, для предоставления касающихся их оценок является недостаточным. Больше статистики об украинцах, занятых на рынке труда Эстонии, доступно в разделе быстрой статистики Департамента статистики.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных, разделе рабочей силы и в приложении рынка труда tooturg.stat.ee, разработанном Департаментом статистики и Министерством социальных дел.

NB! Начиная с 15 мая 2024 года годовые и квартальные данные в разделе рынка труда будут публиковаться в отдельных таблицах. Подробная информация доступна на домашней странице Департамента статистики.