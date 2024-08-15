Знаменитую теннисистку унизили в соцсетях: прекрати есть как корова

22-летняя Анисимова рассказала канадскому изданию, что ее цели на будущее – одержать победу в турнире Большого шлема и стать первой ракеткой мира. В социальных сетях указанные цели были восприняты весьма негативно и в основном из-за особенностей фигуры девушки.

«Во-первых: перестань есть как корова. Она хочет стать номером один в мире и выиграть турнир Большого шлема. Но избыточный вес профессионального спортсмена не поможет приблизиться к цели», - сказал один человек в социальных сетях.

Анисимова заметила этот комментарий и решила ответить критику.

«Разве у тебя нет другого занятия, кроме как комментировать тело 22-летней девушки? У тебя нет работы и друзей? Поверь мне, я в порядке. Также я не думаю, что кто-то нуждается в ваших советах», - сказала американская теннисистка.

Анисимова, вернувшаяся в теннис после перерыва, занимает 132-е место в мировом рейтинге. Ее лучшим результатом в карьере стало 21-е место в рейтинге, которого она достигла в 2019 году. В турнирах шлема ее потолок – полуфинал Ролан Гаррос.