В своем дебютном матче за «Реал» Мбаппе забил гол и завоевал первый кубок

На этот раз действующие чемпионы Лиги чемпионов и Лиги Европы встретились в финале Суперкубка УЕФА в Варшаве (Польша). В первом тайме голов не было забито, но Феде Вальверде вывел «Реал» вперед на 59-й минуте.

Не прошло и десяти минут, как Мбаппе забил второй гол – 2:0. Это произошло благодаря результативной передаче Джуда Беллингема.

Для «Реала» триумф стал шестой победой в Суперкубке УЕФА в истории. Всего они доходили до этой игры восемь раз. Для «Аталанты» это был первый матч за Суперкубок.

Мбаппе официально присоединился к «Реалу» только 16 июля и носит футболку под номером 9, которую последний раз носил Карим Бензема. 80 000 зрителей пришли на «Сантьяго Бернабеу», чтобы посмотреть официальное представление, состоявшееся месяц назад. Столько же смотрело презентационное шоу Криштиану Роналду в 2009 году.

В Варшаве, на глазах 56 000 зрителей Джуд Беллингем был выбран лучшим игроком Суперкубка УЕФА. С 1998 по 2012 год эти матчи проводились в Монако. С 2013 года игры начали проводить в разных городах Европы, в 2018 году чемпионов принимал Таллинн.