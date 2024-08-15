Средняя зарплата в стартап-компаниях превысила 3600 евро

Такие данные в четверг, 15 августа, в совместном пресс-релизе привели государственная программа Startup Estonia и объединенное целевое учреждение EAS и KredEx.

Средняя зарплата в стартап-компаниях почти в два раза выше средней по стране - 1831 евро в месяц (данные Департамента статистики за первый квартал 2024 года).

При этом местные работники эстонских стартап-компаний зарабатывают меньше своих приехавших из-за границы коллег - 3574 евро против 3739 евро.

Самую высокую среднемесячную зарплату в секторе стартапов в Эстонии получают работники в возрасте 41-50 лет, средняя зарплата которых в первой половине этого года составляла 4462 евро в месяц.