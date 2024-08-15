Это самое высокое деревянное здание в Эстонии построит компания Rand ja Tuulberg в уже известном бизнес-квартале Fahle в центре Таллинна.

«Это здание станет примером повышения ценности древесины и экологически устойчивого строительства, которое покажет будущие возможности Эстонии по сокращению выбросов углекислого газа в строительном секторе», - сказал Свен Михайлов, акционер Fausto Capital, застройщика квартала Fahle.

Безусловно, новое здание украсит и без того стильный квартал Fahle. Фото: Fausto Capital

Михайлов подчеркнул, что компания Rand ja Tuulberg была выбрана в качестве строителя из-за ее опыта реализации сложных и крупных проектов. «Кроме того, приверженность Rand ja Tuulberg устойчивому развитию и инновациям соответствует устойчивому мировоззрению Fausto Capital и основного арендатора здания, страховой компании If», - добавил он.

Лаури Маттеус, руководитель по строительству компании Rand ja Tuulberg AS, отметил, что строительство первого в Эстонии высотного здания на деревянных конструкциях ставит перед участниками несколько задач.

«Главная проблема - это сама древесина. Поскольку древесина чувствительна к воздействию погодных условий, деревянные конструкции требуют гораздо более тщательной подготовки, планирования и выполнения работ. Кроме того, для строительства здания были установлены высокие стандарты экологии и устойчивого развития», - объяснил Маттеус.

С террас будет открываться вид на город и море. Фото: Fausto Capital

Поскольку такого высокого деревянного дома раньше в Эстонии не строили, его проектировали в сотрудничестве с исследователями из университетов TalTech и ETH Zurich. Авторы проекта Маргит Ауле и Кристо Пыллуаас из архитектурного бюро LUMIA.

Fausto Capital инвестирует в строительство офисного здания Fahle Terrassid 13,4 миллиона евро. Всего в здании будет 6 845 м2 офисных площадей класса А, часть из которых еще свободна. На первом этаже запланированы кафе и зоны для обслуживания, с четвертого этажа здание украсят постепенно увеличивающиеся зеленые террасы с видом на центр города и море.