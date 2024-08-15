Опираясь на рекомендации Трудовой инспекции, город Таллинн готов предложить своим бывшим работникам более выгодные условия для ухода из системы образования.
Таллинн улучшит социальные гарантии уволенных учителей
Таллинн освободил от занимаемых должностей учителей, не соответствующих требованиям по владению языком, в соответствии с Законом о трудовых договорах и исходя из судебной практики. Однако Трудовая инспекция обратилась к городу с предложением пересмотреть основания для расторжения трудовых договоров некоторых учителей, чтобы дать им возможность получить пособие по безработице.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что для Таллинна очень важно оказать любую возможную поддержку своим учителям, поэтому город работает над поиском справедливых решений.
«Город Таллинн расторг трудовые договора с учителями, не соответствующими языковым требованиям, действуя в соответствии с законодательством. Однако Трудовая инспекция предлагает пересмотреть основания для расторжения некоторых трудовых договоров, чтобы у людей появилась возможность получить пособие по безработице, - сказал Яшин. - Следуя рекомендациям Трудовой инспекции, мы готовы предложить лучшие условия для своих бывших сотрудников. Этот шаг направлен на то, чтобы укрепить чувство уверенности и предоставить социальные гарантии людям, которые внесли важный вклад в нашу систему образования, а теперь вынуждены ее покинуть».
Новый порядок затронет 124 расторгнутых договора. С учителями, которых коснется это решение, в ближайшие недели чиновники свяжутся персонально, чтобы обсудить возможный пересмотр оснований расторжения трудового договора и дальнейшие действия.