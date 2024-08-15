Таллинн улучшит социальные гарантии уволенных учителей

Таллинн освободил от занимаемых должностей учителей, не соответствующих требованиям по владению языком, в соответствии с Законом о трудовых договорах и исходя из судебной практики. Однако Трудовая инспекция обратилась к городу с предложением пересмотреть основания для расторжения трудовых договоров некоторых учителей, чтобы дать им возможность получить пособие по безработице.

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что для Таллинна очень важно оказать любую возможную поддержку своим учителям, поэтому город работает над поиском справедливых решений.

«Город Таллинн расторг трудовые договора с учителями, не соответствующими языковым требованиям, действуя в соответствии с законодательством. Однако Трудовая инспекция предлагает пересмотреть основания для расторжения некоторых трудовых договоров, чтобы у людей появилась возможность получить пособие по безработице, - сказал Яшин. - Следуя рекомендациям Трудовой инспекции, мы готовы предложить лучшие условия для своих бывших сотрудников. Этот шаг направлен на то, чтобы укрепить чувство уверенности и предоставить социальные гарантии людям, которые внесли важный вклад в нашу систему образования, а теперь вынуждены ее покинуть».

Новый порядок затронет 124 расторгнутых договора. С учителями, которых коснется это решение, в ближайшие недели чиновники свяжутся персонально, чтобы обсудить возможный пересмотр оснований расторжения трудового договора и дальнейшие действия.