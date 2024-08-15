ГРАФИКИ Исследование: более половины жителей Эстонии получили прибавку к зарплате

«Второе издание Ferratum Insights показывает положительную динамику финансового положения европейских потребителей. Поскольку инфляция по сравнению с ее пиковыми показателями продолжает замедляться, домохозяйства в Европе более оптимистично оценивают свое финансовое положение и увеличивают расходы, не являющиеся насущно необходимыми. И хотя это, несомненно, обнадеживает, мы по-прежнему стремимся ответственно поддерживать наших клиентов в нестабильные времена», - прокомментировал исполнительный директор Ferratum Кристьян Каякас.

Ежегодное исследование финансового поведения населения Ferratum Insights дает представление о том, как европейцы принимают финансовые решения в экономически трудные времена, а также о приоритетах и финансовых стратегиях потребителей. Опрос проводился среди 14 696 респондентов в 13 странах Европы.

55% респондентов из Эстонии получили в течение предыдущего года прибавку к зарплате, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 30%. Таким образом, зарплата в прошлом году выросла у многих. Наиболее важными факторами в улучшении финансового положения в Эстонии стало повышение заработной платы (52,02%) и прекращение выплат по кредитам (22,54%). В то же время в этом году рост зарплат был отмечен в среднем у 61% европейцев, а в прошлом году - у 32%.

Фото: Ferratum