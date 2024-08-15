Второе издание исследования Ferratum Insights представило последние тенденции и изменения потребительского поведения жителей 13 европейских стран в условиях нынешней финансовой ситуации. В этом году в опросе приняли участие 14 696 респондентов. По сравнению с прошлым годом результаты показали значительные изменения в привычках, связанных с расходами, в распределении доходов и в финансовых перспективах респондентов.
Исследование: 55 процентов жителей Эстонии получили прибавку к зарплате
«Второе издание Ferratum Insights показывает положительную динамику финансового положения европейских потребителей. Поскольку инфляция по сравнению с ее пиковыми показателями продолжает замедляться, домохозяйства в Европе более оптимистично оценивают свое финансовое положение и увеличивают расходы, не являющиеся насущно необходимыми. И хотя это, несомненно, обнадеживает, мы по-прежнему стремимся ответственно поддерживать наших клиентов в нестабильные времена», - прокомментировал исполнительный директор Ferratum Кристьян Каякас.
Ежегодное исследование финансового поведения населения Ferratum Insights дает представление о том, как европейцы принимают финансовые решения в экономически трудные времена, а также о приоритетах и финансовых стратегиях потребителей. Опрос проводился среди 14 696 респондентов в 13 странах Европы.
55% респондентов из Эстонии получили в течение предыдущего года прибавку к зарплате, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 30%. Таким образом, зарплата в прошлом году выросла у многих. Наиболее важными факторами в улучшении финансового положения в Эстонии стало повышение заработной платы (52,02%) и прекращение выплат по кредитам (22,54%). В то же время в этом году рост зарплат был отмечен в среднем у 61% европейцев, а в прошлом году - у 32%.
По сравнению с другими европейскими странами в Эстонии выше доля респондентов, которые экономили на еде (29%), их, впрочем, в этом году по сравнению с прошлым годом стало на шесть процентных пунктов меньше. По результатам за 2023 год 35% жителей Эстонии сократили свои расходы на питание. Таким образом, либо в этом году финансовое положение участников опроса несколько улучшилось, либо экономить на расходах на питание больше не получается.
По сравнению с другими европейцами жители Эстонии наиболее пессимистичны относительно перспектив - 3,2 балла по 5-балльной шкале. Чуть менее пессимистичны финны - 3,29 балла. А самые большие оптимисты - румыны, 4,05 балла.
На вопрос «Какие факторы сыграли наибольшую роль в улучшении вашего финансового положения?» в Эстонии чаще всего (52,02%) отвечали, что рост зарплаты, далее следовало прекращение выплат по кредитам (22,54%) и более серьезное управление расходами (20,23%).
В среднем в наблюдаемых странах рост цен оказал наибольшее влияние на уверенность людей в себе и на близкие отношения. Эти два аспекта пострадали даже серьезнее, чем пищевые привычки и инвестиционные решения. Здесь Эстония в целом следует средней тенденции.
Цели, с которыми люди в наблюдаемых странах берут кредит, довольно различны. Если в Болгарии (41%) и Швеции (38%) больше всего кредитов брали для консолидации займов, то в Эстонии наиболее популярными оказались автокредит (27%) и заем на ремонт жилья (27%).
В наблюдаемых странах в среднем ожидания по финансовому положению были оценены на уровне 3,57 из 5, что указывает на умеренный оптимизм. Наиболее пессимистичными ожидания относительно финансовой ситуации оказались в Эстонии (3,2) и Финляндии (3,29), то есть Эстония здесь лидирует с конца.
Ferratum - оказывающее финансовые услуги подразделение Multitude Group с многолетним опытом в сфере потребительского кредитования. Multitude - котирующееся на бирже европейское финтех-предприятие, которое оказывает услуги цифрового кредитования и онлайн-банкинга розничным потребителям, малому и среднему бизнесу, а также другим финтех-предприятиям, которые недостаточно обслуживаются типовыми банками.